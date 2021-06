Luciano Huck nega candidatura à presidência e confirma ida para o domingo na Globo

‘Tenho certeza que eu posso contribuir muito para o país fazendo um programa que traga esperança’, afirmou o apresentador que vai ocupar o horário do ‘Domingão do Faustão’

Reprodução/Globo/16.06.2021 Luciano Huck vai ter um programa dominical na Globo



O apresentador Luciano Huck esclareceu quais são seus planos para o próximo ano, isso após comunicador ser visto como um dos possíveis candidatos à Presidência da República em 2022. No “Conversa com Bial” exibido na madrugada desta quarta-feira, 16, o apresentador afirmou que continuará sua carreira na televisão assumindo o desafio de ocupar as tardes de domingo na Globo no lugar de Fausto Silva. O “Domingão do Faustão”, um dos programas mais antigos e rentáveis da emissora, fica no ar até dezembro, quando Fausto encerra seu contrato com a emissora carioca e parte para um novo desafio na Band. Huck disse que não sente que está declinando, pois não chegou a lançar de fato uma candidatura ao cargo público. “Acho bom eu deixar a fotografia bem clara e ser o mais franco e o mais sincero possível: eu nunca me lancei candidato a nada, não estaria retirando nada porque nunca me lancei”, enfatizou.

O apresentador falou que assumir os domingos da Globo é um dos grandes desafios da sua carreira e acrescentou que dessa forma vai cumprir seu papel social. “Acredito muito na força da TV aberta num país como o Brasil, um país continental onde a TV ainda é o que mais nos conecta. Tenho certeza que eu posso contribuir muito para o país estando nos domingos da Globo e fazendo um programa que se conecte com as pessoas, que ouça as pessoas, que traga a esperança de volta e resgate nossa autoestima. Mas isso não quer dizer que eu estou fora do debate público”, declarou. A estratégia da Globo é tentar manter a audiência e sucesso comercial do programa comandado por Faustão e Huck é atualmente o nome mais forte da emissora para encarar o desafio. Tiago Leifert, no entanto, foi escolhido para substituir Faustão no último domingo, 13, pela primeira vez em 32 anos que a atração dominical está no ar. Com a repercussão positiva, ele pode ser uma opção para assumir a lacuna que Huck vai deixar na grade de sábado e o “Big Brother Brasil” ganharia um novo apresentador. Nas redes sociais, o público acredita que a ex-BBB Ana Clara seria uma ótima substituta para Tiago no reality caso essa dança das cadeiras aconteça.