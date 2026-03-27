O que esperar do Rio Fashion Week 2026

Essa onda de valorização é uma oportunidade também para fortalecer a moda do próprio Rio de Janeiro, que durante anos foi reduzida à moda praia

Divulgação Rio Fashion Week 2026



Logo no início deste ano, uma trend nostálgica dominou os feeds do Instagram e do Tiktok: famosos, influencers e conhecidos postando carrosséis com fotos de 2016. Em registros com filtros exagerados, apareceram cabelos coloridos, gargantilhas, botas de cano alto… logo a discussão sobre os registros de uma época em que a internet funcionava de forma mais simples se voltaram para a moda.

De fato, a moda se renova em ciclos de 10 anos e podemos esperar o retorno do que foi hit em 2016 agora, em 2026. Outro retorno esperado é o da Rio Fashion Week. Após uma década, a cidade maravilhosa volta a receber a sua própria semana de moda entre os dias 14 e 18 de abril.

E o que esperar desse comeback? Muitas coisas, mas as principais estão nos tópicos a seguir:

1. Evoluímos, e muito

Para começar, é preciso lembrar que a moda brasileira cresceu e se diversificou muito nos últimos 10 anos. Não só internamente, como fora do país. Muitas marcas ganharam, inclusive, o respeito que era dado, até então, só para quem vinha de fora.

Essa onda de valorização é uma oportunidade também para fortalecer a moda do próprio Rio de Janeiro, que durante anos foi reduzida à moda praia. No line-up da Rio Fashion Week, que conta com 20 marcas escaladas, praticamente metade é carioca.

2. Uma nova programação

Com a volta da Fashion Week anual na capital fluminense, a expectativa agora é que o calendário de moda passe a ser dividido entre Rio (com as coleções de verão) e São Paulo (com as coleções de inverno). Nada mais justo para um país de proporções continentais do que contar com duas semanas de moda.

Por outro lado, com a concentração no eixo Rio-São Paulo, a moda, assim como várias outras produções artísticas, precisa ir além da delimitação geográfica e representar todas as entrelinhas do Brasil.

3. Moda para além da moda

Outra coisa que evoluiu e muito foi o papo sobre moda, impulsionado pelas novas ferramentas de comunicação, que democratizaram e descentralizaram os debates. Por esse motivo, eventos como as fashion weeks precisam ir além dos desfiles. A nova temporada do Rio, por exemplo, vai contar com o Business Sessions, um núcleo de articulação de negócios com experts de mercado prontos para compartilharem as suas visões.

Por hora, é isso. Novas conclusões serão tiradas após o dia 18 de abril. Nos vemos no RJ?!