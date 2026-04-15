‘O Senhor dos Anéis: A Caçada por Gollum’: veja novidades reveladas pela Warner

A previsão de estreia é para final de 2027

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Os fãs de O Senhor dos Anéis: A Caçada por Gollum finalmente têm motivos de sobra para comemorar e também para debater! Durante a CinemaCon 2026, a Warner Bros. revelou detalhes inéditos do novo capítulo da Terra-média, incluindo atualizações no elenco que prometem mexer com a nostalgia e as expectativas do público.

Entre os anúncios mais celebrados está o retorno de nomes queridos da franquia, como Elijah Wood, reprisando seu papel como Frodo, e Ian McKellen, novamente como o lendário Gandalf. Além disso, Lee Pace também volta como Thranduil.

Andy Serkis assume novamente o papel de Gollum e também assina a direção do filme, fato que deixou muitos fãs animados.

We’ve been waiting for you, precious. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum only in theaters 17 December 2027. pic.twitter.com/FuD8Bh8cpl — Warner Bros. (@warnerbros) April 15, 2026

Outra novidade que está dando o que falar é a introdução de um novo Aragorn. O personagem, eternizado por Viggo Mortensen, agora será vivido por Jamie Dornan, interpretando uma versão mais jovem do ranger, ainda conhecido como Strider.

O filme se passa entre O Hobbit e a A Sociedade do Anel e foca na busca de Gandalf e Aragorn por Gollum.

A estreia está prevista para novembro de 2027.