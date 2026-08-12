Quem é Joanna de Assis, apresentadora da Globo que foi demitida

A demissão faz parte de uma reestruturação da emissora

A jornalista Joanna de Assis, de 45 anos, nasceu em São Paulo e comandava o programa Tá On, do SporTV, da Globo. Ela foi demitida nesta quarta-feira (12) e era um dos principais nomes do jornalismo esportivo do canal.

Ela também foi responsável pela criação do podcast Nos Armários dos Vestiários, apresentado por ela ao lado de William de Lucca. Segundo a descrição do programa, a atração tem como objetivo discutir e combater o preconceito no futebol.

A demissão faz parte de uma reestruturação pela qual o canal deve passar, com novas decisões nos próximos dias. Joanna estava na Globo desde 2006, quando chegou para ser repórter das transmissões de times paulistas.

Ao longo da carreira, Joanna acumulou prêmios como o Prêmio Abril de Jornalismo, em 2005; o Prêmio Aceesp, em 2015; e o Prêmio Latino-Americano de Jornalismo Investigativo, em 2018.

Demissão de Joanna

A Globo decidiu nesta quarta demitir a apresentadora Joanna de Assis, responsável pelo programa Tá On, do SporTV, que vai ao ar na hora do almoço. A informação foi dada pelo portal F5 da Folha de S. Paulo.

Segundo o jornal, a jornalista foi avisada da decisão ao chegar ao trabalho, nesta manhã. Ela estava na empresa há 20 anos.

Depois, ela foi presença frequente no programa Bem, Amigos!, de Galvão Bueno, até 2022, quando o narrador saiu da Globo. A apresentadora ganhou a oportunidade de assumir o comando do Tá On em março do ano passado.