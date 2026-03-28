Teaser da série Harry Potter bate recorde e é o mais visto da história da HBO; assista

O vídeo mais do que dobrou o melhor resultado do streaming, que pertencia à terceira temporada de Euphoria, ao alcançar 277 milhões de visualizações nas primeiras 48 horas

Reprodução/Instagram Dominic McLaughlin, de 11 anos, interpretará Harry Potter na série da franquia



O teaser da nova série de Harry Potter, da HBO, se tornou o mais assistido da história da emissora ao alcançar 277 milhões de visualizações nas primeiras 48 horas após o lançamento, em 25 de março de 2026.

Com o desempenho, o teaser mais do que dobrou o recorde anterior da HBO, que pertencia à terceira temporada de Euphoria, com cerca de 100 milhões de visualizações no mesmo intervalo de 48 horas.

A prévia apresenta os primeiros vislumbres da nova adaptação televisiva da obra da autora britânica J.K. Rowling, incluindo Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley.

Esse total contabiliza visualizações orgânicas totais em múltiplas plataformas – como YouTube, Instagram, TikTok, X (antigo Twitter) e Facebook – dentro desse período inicial.

O número não corresponde a um único vídeo: o contador do YouTube oficial, que registra cerca de 8 milhões de views, representa apenas uma fração do tráfego. O recorde divulgado pela HBO considera a soma cross-platform, prática comum da indústria para mensurar o alcance digital.

A série tem estreia prevista para o Natal de 2026 e deve adaptar o primeiro livro da saga do bruxo, Harry Potter e a Pedra Filosofal, com a proposta de desenvolver uma temporada para cada volume da franquia.

Produzida pela HBO em parceria com a Warner Bros. Television, a série tem roteiro e produção executiva de Francesca Gardiner, com direção de episódios por Mark Mylod. Entre os produtores executivos estão também J.K. Rowling e David Heyman, responsável pelos filmes originais.

Assista ao teaser:

Como será a série

O vídeo chega um dia após a divulgação da primeira imagem oficial da produção, que já havia dado aos fãs um vislumbre do novo protagonista. Na foto, o jovem Dominic McLaughlin aparece caracterizado como Harry Potter caminhando rumo ao campo de quadribol com o uniforme da Grifinória.

Essa é uma das produções mais ambiciosas já planejadas pela HBO e promete adaptar os livros com fidelidade inédita. Segundo executivos do estúdio, o projeto deve se estender por cerca de uma década, conforme reportagem do TecMundo.

O primeiro trailer dá pistas sobre a nova versão de Hogwarts, além de mostrar personagens importantes da história. Também é possível ver o trio principal em seus primeiros momentos na escola de magia, sugerindo que a trama seguirá de perto os acontecimentos do primeiro livro.

As imagens indicam uma abordagem mais detalhada da história original, com cenários amplos e figurinos que remetem diretamente às descrições dos livros. Elementos icônicos como o Expresso de Hogwarts, o Salão Principal e o campo de quadribol aparecem brevemente no vídeo.

Novo trio protagonista lidera elenco da série

A nova adaptação terá três jovens atores como protagonistas, escolhidos após um processo de seleção gigantesco. Mais de 32 mil crianças participaram das audições antes de Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton serem confirmados como Harry, Ron e Hermione.

Enquanto McLaughlin assume o papel do famoso “menino que sobreviveu”, Stout interpretará Ron Weasley, o melhor amigo do protagonista. Já Stanton dará vida à brilhante Hermione Granger, uma das personagens mais importantes da saga.

Além do trio principal, a produção conta com um elenco repleto de nomes conhecidos do cinema e da televisão. Entre eles estão John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall e Paapa Essiedu no papel do professor Severus Snape.

Outro destaque é a presença de Nick Frost como Rúbeo Hagrid, o guardião das chaves e terrenos de Hogwarts. A série ainda terá diversos personagens recorrentes, incluindo Draco Malfoy, os membros da família Weasley e vários estudantes da escola.

O elenco confirmado da série inclui:

Dominic McLaughlin – Harry Potter

Alastair Stout – Ron Weasley

Arabella Stanton – Hermione Granger

John Lithgow – Alvo Dumbledore

Janet McTeer – Minerva McGonagall

Paapa Essiedu – Severus Snape

Nick Frost – Rúbeo Hagrid

Luke Thallon – Quirinus Quirrell

Paul Whitehouse – Argus Filch

Lox Pratt – Draco Malfoy

Johnny Flynn – Lucius Malfoy

Katherine Parkinson – Molly Weasley

Bel Powley – Petunia Dursley

Daniel Rigby – Vernon Dursley

Rory Wilmot – Neville Longbottom

Gracie Cochrane – Ginny Weasley

Warwick Davis – Filius Flitwick

*Estadão Conteúdo