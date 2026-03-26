5 true crimes para assistir agora na Netflix

Os casos reais estão em alta e as histórias estão ganhando cada vez mais adaptações no streaming

Thibault Penin/Unsplash Netflix, streaming



Se você é do tipo que dá play “só em mais um episódio” e, quando vê, já amanheceu, a Netflix continua sendo um prato cheio para fãs de histórias reais cheias de tensão, investigação e reviravoltas. O true crime segue dominando o catálogo, e alguns títulos mais recentes têm dado o que falar justamente por irem além do choque, trazendo novas perspectivas sobre crimes que marcaram o mundo. A seguir, cinco dicas imperdíveis para sua próxima maratona:

Um dos destaques mais recentes é “American Nightmare”. A série revisita um caso que foi inicialmente tratado como farsa pela polícia, mas que escondia uma história muito mais complexa e assustadora. Com reviravoltas dignas de ficção, a produção questiona como autoridades podem falhar na condução de investigações.

Já “Making a Murderer” segue como um clássico obrigatório. A produção acompanha o caso de Steven Avery e levanta discussões profundas sobre possíveis erros judiciais. Ao longo dos episódios, o espectador é levado a rever suas próprias certezas sobre justiça e verdade.

Outro título que impacta profundamente é “O Caso Gabriel Fernandez”. A série documental acompanha um dos casos mais chocantes de abuso infantil nos Estados Unidos, expondo não só o crime, mas também as falhas graves de instituições responsáveis por proteger a vítima.

Se você gosta de histórias com tensão crescente e investigação coletiva, “Don’t F**k with Cats: Caçando um Assassino” é praticamente obrigatório. A trama acompanha internautas que decidem rastrear um criminoso por conta própria e acabam envolvidos em uma caçada digital que toma proporções globais.

Fechando a lista, “O Assassino da Capa de Chuva: Caça ao Serial Killer Coreano” traz um caso real da Coreia do Sul que chocou o mundo. Com relatos detalhados e reconstruções intensas, a produção mostra como a investigação conseguiu chegar a um dos criminosos mais cruéis do país.

Entre casos chocantes, erros judiciais e investigações cheias de reviravoltas, essas produções explicam por que o true crime continua tão viciante. Não é só sobre o crime em si, é sobre entender tudo o que deu errado no caminho. E aí, pronta para mais uma maratona que vai mexer com a sua cabeça?