4ª temporada de Reacher estreia no Prime Video com mais ação, conspiração e um novo mistério

Jack Reacher está de volta. A quarta temporada de Reacher chegou ao Prime Video nesta quarta-feira, 12 de agosto, trazendo Alan Ritchson novamente no papel do ex-militar que se tornou um dos grandes fenômenos de ação da plataforma. Os três primeiros episódios foram disponibilizados de uma vez, dando aos fãs um novo caso para acompanhar.

A nova temporada adapta “Gone Tomorrow”, 13º livro da série literária de Lee Child. A história começa quando Reacher presencia uma situação suspeita envolvendo uma mulher no metrô. A partir desse encontro, o protagonista acaba envolvido em uma investigação muito maior, que passa por corrupção, conspirações políticas e ameaças terroristas.

Desta vez, a trama se passa na Filadélfia, onde Reacher se vê no centro de uma conspiração perigosa. Como já é tradição na série, o personagem precisa usar sua inteligência, experiência militar e, claro, os punhos para descobrir quem está por trás da ameaça antes que seja tarde demais.

Novo elenco e novos personagens

Além do retorno de Alan Ritchson, a quarta temporada apresenta vários rostos novos. Entre eles estão Sydelle Noel, Christopher Marquette, Kevin Weisman, Kevin Corrigan, Anggun e Agnez Mo.

Agnez Mo, cantora e atriz indonésia, interpreta Lila Hoth, uma personagem que chega à história com uma revelação capaz de mudar completamente o rumo da investigação. Ela procura o senador John Sampson alegando ser sua filha biológica e afirma precisar de um transplante de medula óssea. O encontro desencadeia uma série de acontecimentos violentos.

A temporada também conta com a presença de novos investigadores e personagens ligados à política, ampliando o universo da série e fazendo com que Reacher precise lidar não apenas com criminosos, mas com uma rede de interesses muito mais complexa.

O que esperar da nova temporada?

Se as temporadas anteriores ficaram marcadas pelas grandes cenas de combate, a quarta promete elevar ainda mais esse aspecto. Alan Ritchson já revelou que a produção conta com uma quantidade recorde de cenas de luta, mantendo a combinação de investigação, suspense, humor e pancadaria que virou marca registrada de Reacher.

A quarta temporada terá oito episódios. Depois dos três capítulos disponibilizados na estreia, os demais serão lançados semanalmente às quartas-feiras. O episódio 4 chega ao Prime Video em 19 de agosto, enquanto o episódio final está previsto para 16 de setembro de 2026.

E os fãs já podem ficar tranquilos: a história de Reacher não termina aqui. A série foi renovada para uma quinta temporada, mostrando que o personagem continua sendo uma das principais apostas do Prime Video no gênero de ação.