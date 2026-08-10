Prime Video divulga trailer de ‘Atraídos pelo Destino’, novo romance com Ester Expósito

Filme baseado na duologia espanhola 'Enfrentado' chega ao streaming em setembro e acompanha herdeira que se apaixona pelo próprio guarda-costas

O Prime Video divulgou nesta segunda-feira (10) o trailer oficial de “Atraídos pelo Destino”, novo filme Original da plataforma inspirado na duologia espanhola “Enfrentados”, escrita por Mercedes Ron. Além do primeiro vídeo, o streaming também revelou novas imagens do longa, que aposta em uma mistura de romance, suspense e drama.

Com direção de Óscar Pedraza, o filme é protagonizado por Ester Expósito, conhecida por “Elite”, e Hugo Diego García, de “A Substância”. A produção tem estreia marcada para 9 de setembro, exclusivamente no Prime Video.

Na trama, Marfil Cortés, interpretada por Ester Expósito, é filha de um magnata dos negócios espanhóis e leva uma vida aparentemente perfeita em Nova York. Tudo muda quando ela é sequestrada e, de maneira misteriosa, acaba sendo libertada.

Preocupado com a segurança da filha, seu pai decide contratar Sebastian Moore, vivido por Hugo Diego García, como seu guarda-costas. O problema é que Marfil não está disposta a abrir mão de sua independência tão facilmente.

Inicialmente marcados pela distância e pelo conflito, os dois acabam desenvolvendo uma forte atração. Enquanto Sebastian tenta cumprir sua função e manter a relação estritamente profissional, Marfil começa a ultrapassar as barreiras que ele construiu ao redor de sua vida.

A situação se torna ainda mais complicada quando os dois retornam à Espanha e passam a enfrentar novas ameaças. Em meio a segredos, perigos e uma relação cada vez mais intensa, Marfil e Sebastian descobrem que o mundo ao redor deles pode ser muito diferente do que imaginavam.

“Atraídos pelo Destino” marca mais uma parceria entre Mercedes Ron e o Prime Video. A autora também é responsável pela popular trilogia “Culpados”, que ganhou adaptações para o streaming, incluindo “Minha Culpa”, “Sua Culpa” e “Nossa Culpa”.

Com a nova produção, o Prime Video aposta novamente no público que acompanha histórias românticas baseadas em sucessos literários, desta vez combinando o romance entre os protagonistas com elementos de suspense e ação.

Atraídos pelo Destino estreia em 9 de setembro no Prime Video.