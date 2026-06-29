A Casa do Dragão: 7 curiosidades dos bastidores da 3ª temporada

A série já é um dos maiores fenômenos da HBO MAX

A terceira temporada de A Casa do Dragão chegou elevando o nível da guerra entre os Targaryen, mas o que acontece por trás das câmeras é tão impressionante quanto as batalhas vistas na tela. Com novos cenários, efeitos visuais ainda mais ambiciosos e desafios inéditos para o elenco, a produção entrou em uma escala digna de cinema.

Confira algumas curiosidades dos bastidores da nova temporada:

A guerra exigiu a maior produção da série até agora

Segundo a HBO, a terceira temporada foi planejada para retratar os maiores confrontos da Dança dos Dragões, o que exigiu cenários gigantescos, centenas de figurantes, equipes de dublês e meses de preparação para as sequências de batalha. A própria equipe descreveu a temporada como a mais ambiciosa já produzida.

As cenas com dragões ficaram ainda mais complexas

Cada sequência envolvendo dragões combina atuação em estúdios, plataformas mecânicas que simulam o voo e um intenso trabalho de efeitos visuais. Os atores gravam imaginando criaturas que só serão adicionadas meses depois na pós-produção, tornando as interpretações um enorme desafio.

Os novos cenários impressionam pelo tamanho

Para representar cidades, fortalezas e campos de batalha da guerra civil Targaryen, a equipe construiu alguns dos maiores sets já utilizados pela série. Os bastidores divulgados pela HBO mostram estruturas enormes e cenários detalhados para aumentar o realismo das cenas.

O elenco criou uma amizade fora das câmeras

Apesar da rivalidade intensa entre Pretos e Verdes na história, os atores revelaram que os bastidores são bem diferentes. Em entrevistas recentes, eles contaram que as gravações aproximaram o elenco ao longo dos anos, criando amizades que ajudaram até mesmo nas cenas mais emocionantes.

Emma D’Arcy viveu algumas das cenas mais difíceis da carreira

Emma D’Arcy revelou que uma das sequências mais emocionantes da temporada foi também uma das mais difíceis de gravar. O forte vínculo criado com os colegas de elenco fez com que determinadas cenas de perda e luto fossem especialmente intensas durante as filmagens.

A temporada foi filmada ao longo de vários meses

As gravações aconteceram entre março e outubro de 2025, envolvendo diversas locações e estúdios, além de uma longa etapa de pós-produção para finalizar os efeitos especiais dos dragões e das grandes batalhas.

Ainda há muito pela frente

A HBO já confirmou que A Casa do Dragão terminará na quarta temporada. Isso significa que a terceira foi planejada para servir como o grande ponto de virada da guerra, preparando o terreno para os confrontos finais que decidirão o destino da Casa Targaryen.