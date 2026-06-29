A Casa do Dragão: 7 curiosidades dos bastidores da 3ª temporada
A terceira temporada de A Casa do Dragão chegou elevando o nível da guerra entre os Targaryen, mas o que acontece por trás das câmeras é tão impressionante quanto as batalhas vistas na tela. Com novos cenários, efeitos visuais ainda mais ambiciosos e desafios inéditos para o elenco, a produção entrou em uma escala digna de cinema.
Confira algumas curiosidades dos bastidores da nova temporada:
- A guerra exigiu a maior produção da série até agora
Segundo a HBO, a terceira temporada foi planejada para retratar os maiores confrontos da Dança dos Dragões, o que exigiu cenários gigantescos, centenas de figurantes, equipes de dublês e meses de preparação para as sequências de batalha. A própria equipe descreveu a temporada como a mais ambiciosa já produzida.
- As cenas com dragões ficaram ainda mais complexas
Cada sequência envolvendo dragões combina atuação em estúdios, plataformas mecânicas que simulam o voo e um intenso trabalho de efeitos visuais. Os atores gravam imaginando criaturas que só serão adicionadas meses depois na pós-produção, tornando as interpretações um enorme desafio.
- Os novos cenários impressionam pelo tamanho
Para representar cidades, fortalezas e campos de batalha da guerra civil Targaryen, a equipe construiu alguns dos maiores sets já utilizados pela série. Os bastidores divulgados pela HBO mostram estruturas enormes e cenários detalhados para aumentar o realismo das cenas.
- O elenco criou uma amizade fora das câmeras
Apesar da rivalidade intensa entre Pretos e Verdes na história, os atores revelaram que os bastidores são bem diferentes. Em entrevistas recentes, eles contaram que as gravações aproximaram o elenco ao longo dos anos, criando amizades que ajudaram até mesmo nas cenas mais emocionantes.
- Emma D’Arcy viveu algumas das cenas mais difíceis da carreira
Emma D’Arcy revelou que uma das sequências mais emocionantes da temporada foi também uma das mais difíceis de gravar. O forte vínculo criado com os colegas de elenco fez com que determinadas cenas de perda e luto fossem especialmente intensas durante as filmagens.
- A temporada foi filmada ao longo de vários meses
As gravações aconteceram entre março e outubro de 2025, envolvendo diversas locações e estúdios, além de uma longa etapa de pós-produção para finalizar os efeitos especiais dos dragões e das grandes batalhas.
- Ainda há muito pela frente
A HBO já confirmou que A Casa do Dragão terminará na quarta temporada. Isso significa que a terceira foi planejada para servir como o grande ponto de virada da guerra, preparando o terreno para os confrontos finais que decidirão o destino da Casa Targaryen.