‘Corrida dos Bichos’ lidera como filme de língua não inglesa mais assistido do Prime Video

Corrida dos Bichos, dirigido por Fernando Meirelles, alcançou um feito importante no Prime Video. O filme foi o título de língua não inglesa mais assistido na plataforma entre os dias 3 e 9 de agosto, período correspondente à sua primeira semana de exibição. No ranking global de filmes, a produção brasileira ficou na sexta colocação

Ambientado em um Rio de Janeiro de um futuro próximo, o longa apresenta uma cidade transformada por uma catástrofe ambiental e marcada por uma profunda divisão social. Uma elevação do nível do mar provoca uma grande destruição e modifica completamente a paisagem urbana.

Após a devastação, o recuo das águas deixa bairros de classe média transformados em áreas ocupadas, enquanto a Mata Atlântica avança sobre grandes extensões da cidade. É nesse cenário que surge a Corrida dos Bichos, uma disputa criada para o entretenimento de magnatas, os chamados Jogadores.

No jogo, pessoas das classes mais baixas, conhecidas como Bichos, são controladas pelos participantes durante uma corrida em que está em disputa um prêmio milionário. A violência e a desigualdade passam, assim, a fazer parte de um espetáculo acompanhado pela elite.

É contra esse sistema que Mano (Matheus Abreu) atua à frente do Perímetro da Morte, uma zona rebelde formada por pessoas que tentam combater a estrutura por trás da corrida. O grupo intercepta competidores antes que sejam capturados, destrói caminhos utilizados na disputa e auxilia quem busca escapar daquele universo.

A situação muda quando Mano descobre que sua irmã, Dalva (Thainá Duarte), foi colocada como garantia pelo próprio namorado em uma aposta. Para tentar salvá-la, ele precisa tomar uma decisão que contraria tudo aquilo em que acredita: entrar na competição que passou a vida tentando destruir.

O elenco reúne Matheus Abreu, Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Anitta, Bruno Gagliasso, Grazi Massafera, Seu Jorge, Thainá Duarte, João Guilherme, Silvero Pereira, Leandro Firmino, Jade Sassará, Azzy e Jéssica Córes.

O roteiro é assinado por Ernesto Solis, Eva Klaver, Marco Abujamra e Rodrigo Lages. A produção é de Fernando Meirelles, Andrea Barata Ribeiro, Cris Abi e Vinicio Espinosa, da O2 Filmes.