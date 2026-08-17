Brad Pitt enfrenta a natureza selvagem em novo thriller intenso

A Paramount Pictures divulgou nesta segunda-feira (17) o novo trailer de “Coração Selvagem”, longa estrelado por Brad Pitt, J.K. Simmons e Anna Lambe. O filme chega aos cinemas brasileiros em 24 de setembro e promete combinar aventura, sobrevivência e emoção em uma história sobre a relação entre um homem e seu cão.

Dirigido por David Ayer, o longa acompanha James Belmont, interpretado por Brad Pitt, um agente das forças especiais que fica perdido na região selvagem do Alasca após um trágico acidente aéreo. Ao lado de Odin, seu fiel cão, o personagem precisa enfrentar condições extremas e encontrar uma maneira de sobreviver em meio à natureza.

O novo trailer mergulha justamente na sensação de isolamento enfrentada pela dupla e antecipa os obstáculos que James e Odin terão pela frente. Longe de qualquer ajuda, os dois precisam contar um com o outro enquanto lutam contra o frio, o ambiente hostil e os perigos da região.

Brad Pitt divide protagonismo com o cachorro Odin

Interpretado pelo cachorro Uber, Odin é uma peça fundamental na história. O vínculo entre o animal e James será um dos principais elementos do filme, que utiliza a luta pela sobrevivência para explorar a relação entre o homem e seu melhor amigo.

Além da aventura, “Coração Selvagem” aposta em uma jornada emocional, colocando os protagonistas diante de seu maior desafio enquanto tentam superar os limites impostos pela natureza.

Brad Pitt também participa da produção do longa, que tem Damien Chazelle entre os produtores executivos.

Coração Selvagem estreia exclusivamente nos cinemas brasileiros em 24 de setembro.