Equipe de Dayane Mello vai com a polícia em ‘A Fazenda 13’: ‘Produção está dificultando’

Representantes jurídicos da modelo tentam averiguar a acusação de estupro e criticam Record

Reprodução/Record/25.09.2021 Equipe jurídica de Dayane Mello está averiguando o que aconteceu após a festa



Após Nego do Borel ser acusado de estupro pelos telespectadores de “A Fazenda 13”, a equipe jurídica de Dayane Mello entrou em ação e acionou a polícia para apurar o que de fato aconteceu. As acusações começaram porque o cantor ficou deitado na mesma cama que a modelo, que estava visivelmente bêbada, após a festa que terminou na madrugada deste sábado, 25. Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir Dayane dizer: “Para com isso”. O peão também foi alertado por outros participantes do jogo que era melhor ele não ficar deitado com a modelo, pois ela estava sob efeito de álcool. O que de fato aconteceu entre os dois na cama é o que está sendo investigado.

“A polícia e a equipe jurídica estão na porta da sede de ‘A Fazenda’ neste exato momento, tentando contato imediato para que o jurídico e as autoridades possam a dar andamento nos trâmites legais do caso. Infelizmente a produção está dificultando o contato e averiguação dos fatos. A polícia precisa entrar na sede para que sejam recolhidas as evidências do ocorrido, como roupas de cama, preservativo, vestimenta da vítima e do acusado, depoimentos, entre outros”, informou a equipe de Dayane que, mais cedo, cobrou uma ação por parte da emissora. “Isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações. Nada justifica! As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis.” A Record já divulgou em suas redes sociais que está apurando o caso e a equipe de Nego do Borel também quer que o caso seja investigado.