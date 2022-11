‘A Fazenda 14’: Alex Gallete e Deborah Albuquerque são eliminados em roça quádrupla

Influenciador teve 11% dos votos e apresentadora 23,19%; a mais votada para permanecer foi Moranguinho

Divulgação Dupla saiu em oitava roça da temporada de A Fazenda 14



Nesta quinta-feira, 10, rolou eliminação dupla na Fazenda 14. A primeira roça quádrupla do reality show eliminou dois peões de uma vez, e os dois foram do “Grupo B”. A primeira salva foi Moranguinho, para a festa do “Grupo A” na sede. Surpreendentemente, Deborah e Alex foram os eliminados da semana. O influenciador teve 11% dos votos e a apresentadora 23,19%. A mais votada para permanecer foi Moranguinho, que somou as forças do Grupo A com 41,86% dos votos. Ruivinha foi a segunda com mais votos para permanecer, 23,95%. Os peões não sabiam da eliminação dupla até o momento do anúncio.