A Odisseia’ quebra recorde e arrecada mais de US$ 17 milhões em sessões antecipadas

Mesmo antes de chegar oficialmente aos cinemas, A Odisseia, novo filme de Christopher Nolan, já faz história nas bilheterias. A produção arrecadou mais de US$ 17,6 milhões apenas com as sessões antecipadas, deixando para trás a abertura de Toy Story 5, estabelecendo um novo recorde em 2026 e reforçando a enorme expectativa do público em torno da adaptação do clássico poema de Homero.

O desempenho impressionante confirma que o longa é um dos lançamentos mais aguardados dos últimos anos. Desde o anúncio do projeto, a combinação entre a visão ambiciosa de Nolan e a narrativa épica da jornada de Odisseu despertou o interesse de fãs de cinema e da literatura clássica. A procura por ingressos foi intensa em diversos mercados, impulsionada também pela exibição em salas IMAX, formato que o cineasta voltou a utilizar para proporcionar uma experiência visual grandiosa.

Inspirado na obra de Homero, A Odisseia acompanha a longa e perigosa viagem de Odisseu de volta para Ítaca após a Guerra de Troia. Ao longo do caminho, o herói enfrenta criaturas mitológicas, tempestades, deuses e inúmeros desafios, enquanto sua esposa Penélope resiste à pressão dos pretendentes que acreditam que ele jamais retornará. Nolan promete uma abordagem que combina fidelidade ao espírito do poema com sua característica narrativa complexa e imersiva.

O resultado nas pré-vendas demonstra que o diretor continua sendo um dos poucos cineastas capazes de transformar um lançamento em um verdadeiro evento cinematográfico. Após o sucesso de Oppenheimer, vencedor de sete Oscars, Nolan chega aos cinemas cercado por expectativas altíssimas. Com um elenco estrelado e uma produção em escala monumental, A Odisseia já inicia sua trajetória quebrando recordes e se consolidando como um dos maiores fenômenos do cinema em 2026.