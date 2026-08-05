Ted Lasso está de volta: 10 curiosidades sobre a série que conquistou o mundo

Produção da Apple TV+ retorna com novos episódios e promete expandir o universo de um dos maiores fenômenos da televisão nos últimos anos

Ted Lasso surpreendeu os fãs ao ser oficialmente renovada para uma quarta temporada

Depois de encerrar sua terceira temporada em 2023 com um final que parecia definitivo, Ted Lasso surpreendeu os fãs ao ser oficialmente renovada para uma quarta temporada. O anúncio marca o retorno de uma das séries mais premiadas da última década, conhecida por equilibrar humor, emoção e mensagens otimistas sem perder a profundidade de seus personagens.

Para celebrar a novidade, reunimos algumas curiosidades que ajudam a explicar por que a produção se tornou um fenômeno mundial.

Ted Lasso nasceu em um comercial

Muita gente não sabe, mas o personagem não foi criado originalmente para uma série. Ted Lasso surgiu em uma campanha publicitária da NBC em 2013 para promover a transmissão da Premier League nos Estados Unidos. O sucesso do treinador atrapalhado foi tão grande que acabou inspirando uma série inteira anos depois.

Jason Sudeikis ajudou a criar a série

Além de interpretar o protagonista, Jason Sudeikis é um dos criadores da produção ao lado de Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly. Grande parte da personalidade otimista de Ted veio das ideias do próprio ator.

A série quase teve um tom bem mais ácido

Nas primeiras versões do roteiro, Ted seria muito mais sarcástico e cínico. Durante o desenvolvimento, os criadores decidiram transformar o personagem em alguém genuinamente gentil, mudança que acabou se tornando a principal marca da série.

AFC Richmond não existe

Embora enfrente clubes reais da Premier League, o AFC Richmond é um time fictício. As gravações utilizam o estádio do Crystal Palace, em Londres, além de outras locações espalhadas pela cidade.

Roy Kent foi inspirado em um jogador real

O temperamento explosivo e o estilo de liderança de Roy Kent lembram bastante o ex-jogador irlandês Roy Keane, um dos maiores ídolos do Manchester United.

Brett Goldstein quase ficou apenas nos bastidores

Antes de interpretar Roy Kent, Brett Goldstein fazia parte apenas da equipe de roteiristas. Depois de gravar um vídeo como teste para convencer os produtores, conquistou o papel e acabou ganhando dois prêmios Emmy.

A série virou fenômeno de crítica

Desde sua estreia, Ted Lasso recebeu dezenas de indicações às principais premiações da televisão. A produção venceu vários Emmys, incluindo Melhor Série de Comédia e prêmios de atuação para Jason Sudeikis, Brett Goldstein e Hannah Waddingham.

Saúde mental virou um dos principais temas

Apesar do clima leve, a série ganhou elogios por abordar ansiedade, terapia, luto, relacionamentos e vulnerabilidade masculina de forma sensível e sem estigmas.

O famoso “Believe” ganhou vida própria

A plaquinha azul com a palavra “Believe”, colocada por Ted no vestiário do Richmond, se transformou em um símbolo da série e passou a ser reproduzida por fãs, equipes esportivas e até empresas ao redor do mundo.

A quarta temporada promete uma nova fase

Com a confirmação da quarta temporada, a expectativa é que a série apresente novos desafios para Ted e os personagens já conhecidos, além de expandir o universo do AFC Richmond. Embora muitos detalhes da trama ainda sejam mantidos em segredo, o retorno indica que a história ainda tem muito a oferecer aos fãs.

Mesmo após um final que parecia encerrar sua trajetória, Ted Lasso provou que ainda há espaço para novas histórias. Em uma televisão cada vez mais marcada por dramas sombrios, a série continua sendo um raro exemplo de produção que aposta na empatia, no humor e na esperança sem abrir mão de personagens complexos. A quarta temporada chega cercada de expectativa e reforça o legado de uma das comédias mais importantes da era do streaming.