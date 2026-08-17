‘A Rainha do Bisturi’: veja trailer exclusivo de novo reality da HBO Max

O público acompanha as etapas dos tratamentos, desde a investigação e o diagnóstico até os procedimentos cirúrgicos e a recuperação

Para quem ama reality de transformação, a nova série do Discovery Home & Health e da HBO MAX é para você. Ao longo de oito episódios, “A Rainha do Bisturi com Dra. Carol Brandão” acompanha de perto o trabalho da médica no tratamento de casos complexos e lesões de pele que vão muito além das questões de saúde. A produção também mostra como essas condições podem afetar diretamente a autoestima e o bem-estar emocional dos pacientes.

Com uma abordagem sensível, a série apresenta casos de diferentes níveis de complexidade. O público acompanha as etapas dos tratamentos, desde a investigação e o diagnóstico até os procedimentos cirúrgicos e a recuperação, com explicações sobre cada processo.

A proposta é mostrar o universo da medicina de maneira transparente, aproximando o público dos desafios enfrentados por profissionais e pacientes diante de situações que exigem precisão, conhecimento e cuidado.

Muito além do consultório

Apesar de ter o trabalho médico como ponto central, “A Rainha do Bisturi” também busca apresentar quem é Carol Brandão fora da clínica. A produção acompanha momentos de sua rotina pessoal e explora sua relação com o esporte, o mar e sua ancestralidade.

Dessa forma, a série constrói um retrato mais íntimo da profissional por trás do bisturi, equilibrando os procedimentos médicos com histórias pessoais e a dimensão humana envolvida em cada atendimento.

A série estreia oficialmente em 10 de setembro, às 21h20, no Discovery Home & Health e na HBO Max. Os episódios também serão disponibilizados, na íntegra, no canal oficial do Discovery Home & Health no YouTube, com estreia antecipada no dia 4 de setembro.