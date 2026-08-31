Anne Hathaway se junta a Tom Cruise em sequência de Dias de Trovão, clássico de 1990

Quase quatro décadas depois de estrear como o piloto Cole Trickle, Tom Cruise vai voltar às pistas em uma sequência de Dias de Trovão. O novo filme terá Anne Hathaway como protagonista ao lado do astro e tem estreia prevista para 2 de junho de 2028 nos cinemas.

O anúncio foi feito pelos próprios atores nas redes sociais. Em um vídeo gravado em um autódromo da NASCAR, Cruise e Hathaway aparecem ao lado de um carro inspirado no visual do longa original e confirmam o retorno da franquia para 2028. O projeto será lançado pela Paramount Pictures e terá versões para IMAX, Dolby Cinema e 4DX.

Tom Cruise está de volta como Cole Trickle

Cruise irá reprisar o papel de Cole Trickle, piloto talentoso e competitivo apresentado no filme de 1990. Na produção original, dirigida por Tony Scott, o personagem era recrutado para integrar uma equipe da NASCAR e precisava provar seu valor nas pistas enquanto enfrentava conflitos dentro e fora das corridas.

O elenco do primeiro filme também contou com Nicole Kidman, Robert Duvall, Randy Quaid e John C. Reilly. O longa marcou ainda o primeiro trabalho de Cruise e Kidman juntos, anos antes de os dois se casarem.

Anne Hathaway interpretará uma nova personagem na franquia. A atriz será uma proprietária e engenheira de uma equipe de automobilismo, embora os detalhes sobre sua relação com Cole Trickle e sobre a história da sequência ainda não tenham sido revelados.

A produção marca também o primeiro trabalho de Hathaway ao lado de Cruise no cinema. O encontro reúne dois dos principais nomes de Hollywood em um projeto que aposta na nostalgia de uma franquia conhecida e no apelo das grandes cenas de ação.

A direção ficará por conta de Jonathan Levine, enquanto o roteiro será escrito por Will Staples. Tom Cruise também será produtor, ao lado de Jerry Bruckheimer e Tommy Harper.

O retorno de “Dias de Trovão” acontece em um momento em que Hollywood aposta cada vez mais em continuações de grandes sucessos do passado. A estratégia ganhou força especialmente após “Top Gun: Maverick”, que trouxe Cruise novamente ao papel de Pete “Maverick” Mitchell décadas depois do filme original.

Agora, a ideia é levar o astro novamente para as pistas, com uma produção pensada para ser exibida em formatos premium e com cenas de automobilismo em grande escala.

Ainda não há informações sobre o restante do elenco ou sobre uma possível participação de nomes do filme original. Também não foram divulgados detalhes sobre a trama.

Por enquanto, o que já está confirmado é que “Dias de Trovão” está de volta e desta vez Tom Cruise terá Anne Hathaway acelerando ao seu lado.

Dias de Trovão chega aos cinemas em 2 de junho de 2028.