‘Anora’ derrota ‘Ainda Estou Aqui’, ganha Oscar de Melhor Filme e termina noite com cinco estatuetas

Apesar de ter perdido a premiação, a indicação do longa ao Oscar marcou o retorno do Brasil à principal premiação do cinema; essa foi a primeira vez que um filme brasileiro concorreu na categoria principal

Patrick T. Fallon/AFP O cineasta norte-americano Sean Baker recebe o prêmio de Melhor Filme por "Anora"



Não foi dessa vez que o Brasil ficou com a estatueta de “Melhor Filme” do Oscar. Apesar de já ter feito história por ter sido o único filme brasileiro a concorrer na categoria principal, o “Ainda Estou Aqui” perdeu, neste domingo (2), a premiação para “Anora”. A esperada derrota se tornou indolor após a vitória na categoria de Melhor Filme Internacional. O filme já havia levado os prêmios de Melhor Filme Estrangeiro no Festival de Palm Springs, e teve Fernanda Torres eleita como Melhor Atriz no “Globo de Ouro” e “Satellite Awards”.

No Oscar, Fernanda Torres perdeu a estatueta para Mikey Madison, de “Anora”., que venceu cinco das seis indicações A última indicação do país ao principal prêmio do cinema tinha sido no documentário “Democracia em Vertigem”, da cineasta Petra Costa, em 2020.

“Ainda Estou Aqui”, uma adaptação do livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, conhecido por “Feliz Ano Velho” — um grande sucesso de vendas nos anos 1980, não encantou apenas os brasileiro e críticos de cinema. Além de ser um sucesso no Brasil e a maior bilheteria do cinema nacional pós-pandemia — foram 5 milhões de espectadores — e bater recorde de bilheterias, com um crescimento de mais de 82% no número de telespectadores após a indicação ao Oscar, o filme também arrecadou mais de US$ 1 milhão nas bilheterias dos Estados Unidos. No cenário internacional, a obra conquistou o selo “Must See” no Metacritic, refletindo sua recepção positiva.