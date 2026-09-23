Any Gabrielly revela bastidores de ‘Habeas Corpus’, nova série da Netflix

Atriz conta como a preparação para a série ajudou na construção da personagem e revela que ficou “quase doida” para encontrar as diferentes camadas de Marina

Estreou nesta quarta-feira (23), na Netflix, “Habeas Corpus”, nova série brasileira que mergulha no universo jurídico e aborda casos de injustiça e condenações equivocadas. No elenco, Any Gabrielly interpreta Marina, uma jovem envolvida em uma investigação que coloca em xeque o funcionamento do sistema judiciário.

Para interpretar a personagem, Any precisou mergulhar em um universo completamente novo. A atriz contou que, inicialmente, acreditava que aprenderia bastante sobre Direito durante a preparação, mas logo percebeu que o assunto era muito mais amplo do que imaginava.

“Assim que eu entrei na série, eu tinha essa ilusão de que eu tinha que aprender, ia conseguir aprender muito sobre Direito e que isso ia informar o resto. Mas eu rapidamente descobri que o universo do Direito é infinito”, contou.

A partir daí, a preparação passou a se concentrar nas experiências reais de pessoas que vivem esse universo. A produção contou com a assistência do Innocence Project e de advogados, que ajudaram o elenco a compreender melhor as situações retratadas na trama.

“Logo em seguida eu comecei a focar bastante nas experiências reais com pessoas que estão nesse meio. A gente teve assistência do Innocence Project, outros advogados que estavam ali com a gente, e eles nos ajudaram a entender a soma de tudo”, explicou.

O contato com histórias reais também deixou marcas na atriz. Durante o processo, Any conheceu relatos de pessoas que foram presas injustamente e afirmou que essas histórias permaneceram em sua cabeça durante as gravações.

“Era de partir o coração ver aquilo tão de perto. As pessoas foram muito desamparadas. São pessoas que ficaram muito sozinhas, abandonadas por um sistema que era pra estar ali com elas”, afirmou.

Segundo a atriz, essa experiência acabou acompanhando seu trabalho mesmo nas cenas que não tinham necessariamente relação direta com os momentos mais dramáticos da história.

“Isso foi uma coisa que eu carreguei no resto da série. Não importava a cena feliz, triste, isso era uma coisa que estava sempre no fundo da minha mente”, revelou.

Any Gabrielly fala sobre personagem complexa

Além da preparação para entrar no universo jurídico, Any teve o desafio de construir uma personagem cheia de contradições. Marina possui um forte senso de justiça, mas também apresenta diferentes lados ao longo da história.

“Ela é definitivamente uma mulher muito complexa. Eu acho que todo o papel que eu fiz na minha vida foi desafiador da sua própria forma. Eu sempre gosto de cavucar e achar as nuances, mas a Marina realmente é uma mulher não convencional”, disse.

Para a atriz, compreender essas diferentes facetas foi fundamental para tornar Marina uma personagem coerente.

“Ela é muito dissimulada, ela tem muitos lados, mas ela é uma mulher com um senso de justiça, um coração muito grande, com muitas responsabilidades, que teve uma vida super complexa.”

O processo, no entanto, não foi simples. Any revelou que precisou mergulhar profundamente nas contradições da personagem para conseguir encontrar sua essência.

“Trazer todas as camadas e contradições que ela tinha dentro de uma personagem coerente foi um desafio. Eu quase fiquei doida no meio do caminho”, brincou.

Depois de finalmente encontrar o tom de Marina, a experiência ganhou um significado especial para a atriz. Foram meses convivendo diariamente com a personagem até chegar o momento de vê-la pronta na tela.

“Assim que eu a encontrei, foi muito bom. Essa experiência de viver a Marina todos os dias, por muito tempo ali naquele set. E agora ver ela na tela, chegando para os outros, é quase como parir um filho.”

Com uma trama que mistura investigação, drama jurídico e conflitos pessoais, “Habeas Corpus” usa casos de injustiça para discutir as falhas do sistema e as consequências que uma condenação pode causar na vida de uma pessoa. A série já está disponível na Netflix.