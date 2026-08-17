Atores revelam detalhes de ‘Lanternas’ e destacam lado humano da nova série da HBO

Poorna Jagannathan e Garret Dillahunt conversaram com a imprensa internacional sobre os desafios de entrar no universo da DC, a construção dos personagens e a mistura de gêneros da produção

O universo da DC está prestes a ganhar uma nova perspectiva com “Lanternas”, série da HBO que acompanha os heróis intergalácticos Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, e John Stewart, vivido por Aaron Pierre. A produção estreia neste domingo (16) e promete combinar o universo dos Lanternas Verdes com uma investigação policial ambientada no interior dos Estados Unidos.

Entre os nomes do elenco estão Poorna Jagannathan, intérprete de Zoe, e Garret Dillahunt, que vive William Macon. Em entrevista à imprensa internacional, incluindo a Jovem Pan, os atores falaram sobre o que torna a série diferente de outras produções de super-heróis, além dos temas humanos que aparecem por trás dos poderes e dos anéis.

Para Poorna, o principal diferencial de “Lanternas” está justamente em não dividir seus personagens de maneira simples entre heróis e vilões. A atriz contou que inicialmente ficou apreensiva com a ideia de trabalhar em uma produção tão ligada à ficção científica e ao universo dos quadrinhos, mas mudou completamente de perspectiva quando leu o roteiro.

“Eu fiquei chocada com o quão relacionável e profundamente humano é”, afirmou. Segundo ela, a série “revoluciona o gênero” ao apresentar personagens que não são simplesmente bons ou maus. “Todo mundo tem o bom e todo mundo tem o mal”, explicou.

A atriz também destacou que os personagens transitam constantemente entre essas duas dimensões, algo que, para ela, torna a história mais próxima da realidade. A ideia combina com a proposta da produção, que mistura investigação criminal, ficção científica, drama e elementos de faroeste. A própria HBO descreve a trama como um mistério terrestre com conexões cósmicas, enquanto os protagonistas investigam um assassinato no coração doa Estados Unidos.

Durante a conversa, Poorna também comentou uma das frases associadas à personagem Zoe: “O conforto não te torna mais forte”. Para a atriz, a ideia resume uma parte importante da trajetória da personagem.

“Infelizmente, a construção do diamante do seu espírito é através de muita pressão”, brincou. Ela explicou que Zoe passou por situações extremamente desconfortáveis ao longo da vida e chegou a um momento em que deseja simplesmente encontrar paz.

É justamente por isso que a chegada dos Lanternas representa uma grande ruptura para ela.

“Ela veio para este lugar em sua vida e veio para a Terra para realmente fazer paz e viver em paz. E é por isso que a chegada do diamante é tão… É um grande desastre. É uma grande disrupção para ela”, contou.

Na série, Zoe é apresentada como uma personagem sofisticada, calculista e tão influente quanto os homens ao seu redor. Ela faz parte do núcleo de William Macon, personagem interpretado por Garret Dillahunt.

Garret Dillahunt e a entrada no universo dos super-heróis

Para Garret Dillahunt, “Lanternas” também marcou uma experiência especial na carreira. O ator contou que sempre esteve mais associado a produções realistas e revelou que ficou empolgado ao finalmente fazer parte de uma produção desse universo.

“É ótimo ser parte de algo de tamanha qualidade”, afirmou.

Dillahunt destacou ainda a dimensão da produção, lembrando que chegou a trabalhar em sets com cerca de 150 figurantes e uma grande equipe. Para ele, participar de uma produção desse tamanho foi uma experiência marcante.

O ator também revelou que é fã de ficção científica, citando “Distrito 9” como uma das obras que o fizeram perceber que poderia se encaixar naquele universo.

“Eu não me senti como um alien lendo isso”, brincou Poorna, ao explicar que, apesar de não se considerar uma pessoa tradicionalmente ligada ao gênero de super-heróis, encontrou elementos profundamente humanos no roteiro.

A dupla também destacou a quantidade de gêneros presentes na série. Segundo Poorna, a produção funciona simultaneamente como ficção científica, mistério, comédia de parceiros e faroeste.

A participação de Tom King

Garret Dillahunt também comentou a experiência de trabalhar com Tom King, um dos principais roteiristas dos quadrinhos da DC e um dos criadores de “Lanternas”.

O ator revelou que descobriu durante a produção que os dois compartilhavam um grande interesse por histórias em quadrinhos. A conexão ficou ainda mais evidente durante a participação da equipe na Comic-Con.

Dillahunt afirmou que a presença de King ao lado de Chris Mundy e Damon Lindelof aumenta suas expectativas em relação à série.

“Dá muita credibilidade ao show”, disse o ator.

Teorias dos fãs já movimentam a série

Garret também revelou que acompanha algumas das teorias criadas pelos fãs sobre William Macon. O ator preferiu não confirmar ou negar nenhuma hipótese, mas admitiu que está se divertindo com a repercussão.

Entre as especulações citadas durante a entrevista está uma possível conexão com a Mão Negra, personagem importante da mitologia dos Lanternas Verdes, além de teorias envolvendo outros personagens da DC.

“Os fãs são bem inteligentes”, brincou Dillahunt.

O ator ainda provocou o público ao dizer que os espectadores descobrirão em breve o que realmente está por trás das teorias.

Com oito episódios, “Lanternas” estreou na HBO colocando Hal Jordan e John Stewart no centro de uma investigação de assassinato que promete transformar um caso aparentemente local em algo muito maior.