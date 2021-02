‘BBB 21’: Sarah muda de ideia e diz que vai indicar Projota ao paredão

Assim que ganhou a Prova do Líder, a sister disse que indicaria Pocah na votação

Reprodução/Globo Sarah decidiu que vai indicar Projota ao paredão no 'BBB 21'



Com a liderança na mão, Sarah tem a responsabilidade e indicar um brother ao paredão no próximo domingo, 20, e a expectativa do público do “BBB 21” está grande. Karol Conká, vista como uma das maiores vilãs da edição, decidiu por estratégia não vetar Sarah da Prova do Líder e conseguiu ficar fora da mira da sister. Assim que ganhou a prova, a nova líder chegou a dizer que indicaria Pocah, que após o Jogo da Discórdia que aconteceu na última segunda-feira, 15, teve uma briga com Gilberto, melhor amigo de Sarah na casa. O jogo seguiu e a sister decidiu mudar seu voto. Em uma conversa com Gil e Caio neste sábado, 20, ela revelou que tem uma nova estratégia: indicar Projota. “Eu vou indicar ele. Eu estava na dúvida, mas levando em consideração as coisas que a gente está vendo aqui acontecendo, é melhor mandar ele agora”. Tanto Caio quanto Gil disseram que acredita que o cantor sai se for para o paredão. Após a saída de Nego Di, alguns participantes começaram a desconfiar que Projota disfarça, mas é um dos grandes manipuladores da casa.