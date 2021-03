‘BBB 21’: Fuik e Thaís são pressionados pelos brothers e se beijam novamente

Durante festa, Rodolffo se aproximou de Juliette e participantes conversaram sobre próximo paredão

Reprodução/Globo/04.03.2021 Thaís e Fiuk se beijaram durante festa do 'BBB 21'



Os participantes do ‘BBB 21’ entraram em clima escolar na festa do líder João Luiz, que é professor de geografia fora da casa. Com a temática “escola”, a festa foi tranquila e teve mais um beijo entre Fiuk e Thaís. Os brothers já tinham ficado no começo do reality, mas a relação não desenvolveu mais por conta do filho de Fábio Jr., que deixou claro que tinha vergonha das câmeras e não queria ficar de casal na casa. O novo beijo foi incentivado pelos colegas de confinamento, que entraram no tema escolar da festa e brincaram de “pera, uva, maça, salada mista”. Depois do beijo na sala, eles foram ao jardim ficar novamente. O que também chamou atenção foi a aproximação de Juliette e Rodolffo, principalmente quando o sertanejo puxou a paraibana para dançar com ele.

Um dos momentos mais divertidos da festa foi quando Camilla de Lucas juntou os brothers e criou uma coreografia para Alô Galera de Cowboy, música que ela e João já tinham comentado na casa que sempre é dançada pelas crianças nas festas juninas das escolas. Mesmo em meio a diversão, o que também não faltou na festa foi participante falando sobre jogo e votação. Viih Tube falou para Thaís que não acha o G3 – Gilberto, Sarah e Juliette – necessariamente forte, Caio está preocupado em ser o alvo da casa no próximo paredão, e Juliette abriu os olhos de Sarah, dizendo que antes todo mundo achava ela planta e agora um “oráculo”.