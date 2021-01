Carla Diaz se irrita com Fiuk no ‘BBB 21’ e abandona conversa sobre comida

Atriz deixou a conversa após não conseguir expressar sua opinião: ‘Não conseguir ser ouvida é fod*’

O clima pesou no “BBB 21” após a prova do líder e o motivo do desentendimento foi a possível falta de comida. Nego Di, que venceu a prova, escolheu quem ele deixaria na xepa e os brothers se reuniram para falar o que poderiam fazer para ninguém ficar sem comer o que gosta. Fiuk puxou a reunião com Carla Diaz, Kerline, Arcrebiano, Sarah, Thaís, Arthur e Rodolffo. Fiuk estava falando quando Carla disse: “Eu super entendo que você quer ajudar, essa conversa está acontecendo justamente para todo mundo se ajudar e todo mundo entrar em consenso”. O cantor ignorou o que a atriz disse e seguiu falando: “Eu queria comer fígado, estou abrindo mão do fígado. Quero comer moela, mas não dá para comer fígado e moela, talvez”. Carla tentou continuar seu discurso: “O que eu falo, o meu pensamento…”. O grupo da xepa seguiu falando sem deixar a atriz concluir. “Gente, [vocês] não deixam eu falar”, disse a artista que se lentou e saiu andando.

Fiuk pediu para ela voltar e, irritada, a sister disse: “Não quero ficar discutindo por algo que ainda nem veio, vocês não estão nem ouvindo”. O filho de Fábio Jr. pediu para Carla continuar falando e ela disse que não queria mais: “Desculpa, mas não estou afim agora”. A participante do Camarote foi para o quarto chorando e desabafou: “Já está rolando discussão por causa de comida. Eu estava tentando falar que todo mundo pode querer e se a gente entrar em um consenso todo mundo pode comer um pouquinho do que gosta. Tentei falar várias vezes. Não conseguir ser ouvida é fod* também”.