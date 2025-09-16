‘Butch Cassidy’, ‘Golpe de Mestre’ e ‘Gente como a Gente’: Relembre sucessos da carreira de Robert Redford

Além de ator e diretor, astro de Hollywood foi um dos maiores defensores do cinema independente; ele fundou o Festival de Cinema de Sundance, um dos eventos mais importantes do mundo para cineastas aspirantes

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Ator americano Robert Redford posa durante a sessão de fotos de 'All Is Lost', no 66º Festival de Cinema de Cannes



O mundo do cinema perdeu Robert Redford, ícone da sétima arte, que morreu nesta terça-feira (16), em sua casa em Utah, aos 89 anos. A notícia foi confirmada pela sua assessora, Cindi Berger, ao jornal The New York Times. A causa da morte não foi divulgada, mas Redford faleceu enquanto dormia.

Conhecido por seu carisma, beleza e um talento que transcendeu gerações, Redford construiu uma carreira marcante tanto na frente quanto atrás das câmeras. Ele se tornou um dos rostos mais reconhecíveis do cinema, protagonizando alguns dos filmes mais aclamados de sua época.

Do galã inesquecível ao diretor premiado

A ascensão de Redford ao estrelato começou na década de 1960. Seu papel como o foragido Sundance Kid, ao lado de Paul Newman em “Butch Cassidy” (1969), cimentou sua imagem de anti-herói charmoso e lhe garantiu um lugar no panteão de Hollywood. A parceria com Newman foi um sucesso estrondoso, repetida em “Golpe de Mestre” (1973), interpretando Johnny Hooker, no filme que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator e se tornou um clássico cultuado.

Ele também demonstrou um talento para papéis mais sérios, interpretando o jornalista Bob Woodward em “Todos os Homens do Presidente” (1976), um suspense político que expôs o escândalo de Watergate. O filme consolidou sua reputação não apenas como um galã, mas também como um ator de peso.

Após duas décadas como um dos maiores astros de Hollywood, Redford se aventurou na direção, mostrando uma nova faceta de sua genialidade. Sua estreia como diretor, “Gente como a Gente” (1980), foi um sucesso de crítica e público, rendendo-lhe o Oscar de Melhor Direção. O filme também ganhou o prêmio de Melhor Filme.

Um legado além das telas

Além de sua contribuição ao cinema como ator e diretor, Redford deixou um legado duradouro como um dos maiores defensores do cinema independente. Ele deu origem ao Festival de Cinema de Sundance, um evento que se tornou um dos mais importantes do mundo para cineastas aspirantes, lançando a carreira de muitos talentos que moldaram a indústria nas últimas décadas.

Nascido em 18 de agosto de 1936, em Santa Monica, na Califórnia, Charles Robert Redford Jr. era também um comprometido ativista ambiental. Morando em Utah, ele se dedicou à preservação da paisagem natural e dos recursos de seu estado.