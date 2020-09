A Fazenda 12: Carol Narizinho é a nova fazendeira; Lidi, JP e Luiza seguem na roça

Ex-panicat se livrou da berlinda ao ganhar imunidade por vencer disputa na quarta-feira (23)

Reprodução/Record Narizinho celebrou vitória na prova do fazendeiro na noite de quarta-feira (23)



Carol Narizinho venceu a prova do fazendeiro na noite de quarta-feira (23) e se livrou da roça desta semana em A Fazenda 12. Na disputa com Lidi Lisboa e JP Gadêlha, a ex-panicat levou a melhor e ganhou imunidade, deixando os dois mais Luiza Ambiel na berlinda para a votação pública. Narizinho tinha sido indicada por Rodrigão, o antigo fazendeiro da casa. Já Ambiel foi a mais votada entre os participantes e ainda foi vetada por Biel de participar da prova do fazendeiro. JP Gadêlha foi para a roça ao perder a dinâmica de “resta um”.