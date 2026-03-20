Choque de gigantes: Marvel e “Duna 3” disputam a mesma data e prometem batalha histórica nos cinemas

Divulgação/Marvel e Divulgação/Warner Bros. Você vai de Marvel ou de Arrakis primeiro?



Prepare-se para um verdadeiro evento cinematográfico: a Marvel Studios e a franquia de ficção científica mais cultuada dos últimos anos decidiram disputar o mesmo dia nas telonas. Vingadores: Doutor Destino e Duna: Parte Três estão programados para estrear exatamente na mesma data, dia 18 de dezembro, e isso já está movimentando fãs, estúdios e o mercado global.

A coincidência (ou estratégia?) coloca frente a frente dois titãs com propostas completamente diferentes. De um lado, o universo explosivo da Marvel, apostando alto na introdução de um dos vilões mais icônicos dos quadrinhos: o Doutor Destino. A expectativa é de um filme grandioso, com conexões diretas com o futuro do MCU e possíveis participações surpresa que podem redefinir a saga dos Vingadores.

Do outro lado, Duna 3 chega carregando o peso de uma franquia aclamada pela crítica e pelo público. Sob o comando de Denis Villeneuve, a saga baseada na obra de Frank Herbert promete aprofundar ainda mais os conflitos políticos, espirituais e épicos que transformaram a história em um fenômeno moderno da ficção científica.

A disputa direta levanta uma pergunta inevitável: quem sai ganhando?

Na prática, os dois filmes conversam com públicos diferentes, embora haja uma interseção considerável. A Marvel costuma dominar bilheteiras com apelo massivo e entretenimento acessível, enquanto Duna aposta em uma experiência mais densa, visualmente sofisticada e narrativa.

Mas quando dois lançamentos desse porte colidem, o impacto é real. Divisão de público, salas de cinema disputadas e até mudanças de datas de última hora podem acontecer. Não seria a primeira vez que um estúdio recua para evitar confronto direto.

O que esperar dessa disputa?

• Bilheterias gigantescas, independentemente de quem “vença”

• Engajamento absurdo nas redes sociais, com fãs debatendo qual assistir primeiro

• Possível efeito “Barbenheimer” 2.0, com o público transformando o duelo em um evento cultural

No fim das contas, quem ganha mesmo é o espectador. A chance de viver dois eventos cinematográficos tão diferentes, um blockbuster de super-heróis e uma ópera espacial épica, no mesmo momento é rara.

Agora fica a dúvida que já está dominando a internet: você vai de Marvel ou de Arrakis primeiro?