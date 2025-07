Conheça Owen Cooper, o ator prodígio de 15 anos indicado ao Emmy por ‘Adolescência’

O jovem tinha sonho de jogar futebol, mas trajetória mudou após começar aulas de atuação e fazer testes para a série da Netflix, seu primeiro trabalho profissional

Reprodução/Netflix Owen Cooper contou com ajuda de Stephen Graham para superar desafios emocionais



Owen Cooper, um jovem de apenas 15 anos, fez história ao se tornar o mais novo indicado ao Emmy na categoria de melhor ator coadjuvante em série limitada, antologia ou filme para a TV. Sua indicação é resultado de sua performance na minissérie “Adolescência“, onde competirá com Javier Bardem (de Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais, da Netflix), Bill Camp e Peter Sarsgaard (ambos de “Acima de qualquer suspeita”, da Apple TV+), Rob Delaneyd (de “Morrendo por sexo”, do Disney+) e seu colega de elenco Ashley Walter.

Antes de se dedicar à atuação, Owen tinha o sonho de se tornar jogador de futebol. No entanto, sua trajetória mudou após participar de aulas de atuação e realizar um teste para a minissérie “Adolescência”. O início de sua carreira não foi fácil, especialmente durante as gravações do primeiro episódio, onde enfrentou desafios emocionais.

“Eu nunca havia trabalhado antes, então apenas mandei uma fita, sem esperar muito,” disse Cooper ao jornal inglês The Guardian. “Voltei da escola e minha mãe me disse que eu consegui o papel.” Para superar essas dificuldades, Owen recebeu orientação de Stephen Graham que o ajudou a expressar suas emoções nas cenas. O apoio do ator experiente foi fundamental para que Owen conseguisse se conectar com seu personagem e transmitir a intensidade necessária.

O diretor da minissérie, Philip Barantini, elogiou a performance de Owen, ressaltando que muitos atores passam anos em treinamento sem alcançar a mesma profundidade emocional que ele demonstrou. Embora a produção tenha contratado uma psicóloga para auxiliá-lo, Owen preferia aproveitar seu tempo livre jogando futebol entre as filmagens.

Publicada por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA