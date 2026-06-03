Crítica | Mestres do Universo entrega fantasia divertida e um dos melhores vilões do ano

O filme promete agradar todas as gerações

Divulgação Sob a direção de Travis Knight, a história acompanha o Príncipe Adam, interpretado por Nicholas Galitzine, que retorna a Eternia



Depois de décadas de tentativas frustradas para trazer He-Man de volta aos cinemas, Mestres do Universo finalmente chega às telonas com a difícil missão de agradar tanto os fãs nostálgicos quanto uma nova geração. E, na maior parte do tempo, o filme consegue cumprir essa tarefa com competência, espetáculo visual e um vilão que rouba a cena. O longa estreia nos cinemas em 5 de junho de 2026.

Sob a direção de Travis Knight, a história acompanha o Príncipe Adam, interpretado por Nicholas Galitzine, que retorna a Eternia após anos afastado para enfrentar a ameaça que domina seu planeta: o terrível Skeletor. Ao seu lado estão Camila Mendes como Teela e Idris Elba como Duncan, formando um elenco carismático que ajuda a dar peso emocional à aventura.

Mas é impossível falar do filme sem destacar o trabalho de Jared Leto como Skeletor. O personagem surge como uma presença ameaçadora desde a primeira aparição, equilibrando crueldade, sarcasmo e uma imponência visual impressionante. O design do vilão respeita a essência clássica do personagem enquanto o atualiza para o cinema moderno, criando um antagonista memorável que domina praticamente todas as cenas em que aparece. Skeletor não é apenas uma ameaça física: ele carrega uma aura sombria e magnética que o transforma facilmente em um dos grandes vilões do cinema de fantasia dos últimos anos.

Visualmente, Eternia é um espetáculo. Castelos gigantescos, criaturas fantásticas e batalhas grandiosas ajudam a transformar o universo da Mattel em algo digno das maiores franquias do gênero. A direção de arte consegue equilibrar nostalgia e modernidade, entregando cenários que parecem ter saído diretamente da imaginação dos fãs.

Outro grande destaque é a trilha sonora, que eleva a experiência do início ao fim. As músicas acompanham os momentos de aventura, emoção e tensão, dando ainda mais grandiosidade às batalhas e ao universo de Eternia e também embalando as cenas mais divertidas. Em diversos momentos, a música se torna tão importante quanto os efeitos visuais, trazendo ao filme o tom que o diretor se propôs a entregar.

Embora o roteiro siga uma estrutura conhecida de jornada do herói, o filme compensa com ritmo envolvente, cenas de ação empolgantes e personagens cativantes. O resultado é uma aventura divertida, emocionante e fiel ao espírito de He-Man.

Mestres do Universo é uma adaptação que entende o que tornou a franquia tão querida. Com um elenco talentoso, visuais impressionantes, uma trilha sonora marcante e um Skeletor absolutamente excepcional, o filme entrega uma aventura épica que honra o legado de Eternia.