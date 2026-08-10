‘A Casa do Dragão’ encerra 3ª temporada com guerra brutal e Westeros à beira do caos

ATENÇÃO: ESTA CRÍTICA CONTÉM SPOILERS DO EPISÓDIO FINAL DA 3ª TEMPORADA DE “A CASA DO DRAGÃO”.

“A Casa do Dragão” nunca foi realmente uma história sobre dragões. Eles são, claro, a parte mais espetacular de uma produção que transformou criaturas gigantescas em instrumentos de guerra, mas o coração da série sempre esteve em outro lugar: no poder, nas relações familiares destruídas por ele e na maneira como uma guerra transforma pessoas que, em algum momento, acreditaram estar lutando pelo lado certo.

O episódio final da terceira temporada entende isso muito bem. Depois de uma temporada marcada por tensão política, alianças frágeis e pela preparação para o conflito que há tanto tempo se anunciava, a série finalmente coloca a guerra em primeiro plano com a Batalha de Tumbleton. O resultado é brutal, grandioso e, principalmente, desesperador.

Mas o que torna o capítulo realmente interessante não é apenas a batalha. É perceber que, a essa altura, ninguém parece mais sair vencedor. Mesmo quando um dos lados conquista uma vantagem, o preço pago é alto demais. A guerra deixa de ser uma disputa pelo Trono de Ferro e passa a funcionar como uma máquina de destruição que consome personagens, famílias e qualquer possibilidade de reconciliação.

Rhaenyra finalmente cruza uma linha

Um dos pontos mais fortes do episódio é a trajetória de Rhaenyra Targaryen. Emma D’Arcy continua sendo um dos grandes destaques da produção justamente porque consegue interpretar uma personagem que já não pode ser resumida à imagem da rainha injustiçada que conhecemos no início da série.

Rhaenyra está cansada. Está pressionada. Está cercada por inimigos e começa a perceber que sua tentativa de preservar alguma humanidade em meio à guerra talvez tenha chegado ao fim. O problema é que, ao abandonar determinadas convicções, ela também começa a se aproximar do tipo de governante que antes acreditava combater.

A transformação não acontece de maneira repentina. A série vem construindo esse caminho há temporadas. No episódio final, porém, a mudança se torna impossível de ignorar. Rhaenyra começa a tomar decisões que revelam uma face mais autoritária e violenta, aproximando a personagem da figura que a própria história poderá posteriormente condenar.

É justamente essa ambiguidade que torna a personagem tão interessante. Ela continua sendo, em muitos aspectos, vítima das circunstâncias, mas também começa a se tornar responsável pelas atrocidades que acontecem em seu nome. A série parece determinada a mostrar que, em Westeros, heróis e vilões são categorias perigosamente simplistas.

Aegon ganha espaço e se torna ainda mais imprevisível

Do outro lado do conflito, Aegon também atravessa uma transformação significativa. Depois de tudo o que sofreu, o personagem retorna à disputa pelo poder de maneira completamente diferente.

Tom Glynn-Carney é outro grande destaque do episódio. A atuação consegue transmitir fisicamente o sofrimento de Aegon, mas também sua crescente disposição para sobreviver a qualquer custo. O retorno de seu dragão e a mudança na posição do personagem dentro da guerra fazem com que o tabuleiro político se reorganize mais uma vez.

E esse é um dos grandes méritos do roteiro: quando parece que um dos lados finalmente conquistou alguma vantagem definitiva, a série muda novamente as peças.

Tumbleton é o espetáculo que a temporada estava preparando

Se a terceira temporada passou boa parte do tempo preparando o terreno para a guerra, o episódio final finalmente entrega o confronto que os espectadores esperavam.

A Batalha de Tumbleton é grandiosa, mas não existe glamour na violência. O fogo dos dragões não representa apenas poder. Representa morte. A destruição das cidades e a perda de personagens importantes reforçam uma das principais mensagens da temporada: quando os Targaryen colocam seus dragões no campo de batalha, ninguém realmente controla as consequências.

A sequência também mostra por que a guerra civil da família Targaryen é tão fascinante. Não existe uma batalha tradicional entre dois exércitos claramente definidos. Existem traições, interesses pessoais, mudanças de lado e personagens tentando sobreviver enquanto os poderosos disputam uma cadeira de ferro.

O maior problema continua sendo o ritmo

Apesar dos grandes momentos, o episódio final não é perfeito.

A terceira temporada passou por um problema que acompanha “A Casa do Dragão” desde sua segunda temporada: a sensação de que determinados acontecimentos são estendidos demais enquanto outros parecem acontecer rápido demais. A série possui material suficiente para construir uma narrativa gigantesca, mas frequentemente parece dividida entre a necessidade de desenvolver seus personagens e a obrigação de avançar a guerra.

Esse desequilíbrio também aparece no episódio final. Há acontecimentos enormes que mereciam mais tempo para respirar, enquanto algumas decisões parecem aceleradas justamente quando poderiam produzir maior impacto emocional.

É um problema especialmente perceptível porque a série possui personagens excelentes. Quando a produção encontra espaço para explorar Rhaenyra, Aegon, Alicent ou qualquer outro integrante dessa família, o resultado costuma ser muito mais interessante do que quando simplesmente corre para o próximo acontecimento da guerra.

O fim da temporada é, na verdade, o começo do fim

E talvez essa seja a melhor maneira de entender o episódio final: ele não pretende encerrar uma história. Pretende preparar o terreno para o desfecho.

A HBO já confirmou que a quarta temporada será a última de “A Casa do Dragão”. O showrunner Ryan Condal também afirmou que a produção foi planejada para terminar em quatro temporadas, e a expectativa é que o capítulo final da série leve a Dança dos Dragões ao seu encerramento definitivo.

Isso explica por que o episódio aposta tanto em consequências e preparação. O que vemos agora é Westeros chegando a um ponto em que não existe mais retorno. Rhaenyra está cada vez mais distante da mulher que conhecemos. Aegon voltou ao jogo. Os dragões estão sendo usados como armas de destruição em massa e as alianças estão desmoronando.

O episódio termina deixando uma sensação incômoda: a guerra ainda não acabou, mas as pessoas que começaram essa guerra já não são as mesmas.

E esse talvez seja o maior triunfo de “A Casa do Dragão”. Diferentemente de uma história tradicional de fantasia, aqui o poder não transforma personagens em heróis. Ele os destrói aos poucos.

A terceira temporada termina melhor do que começou e entrega momentos visualmente impressionantes, grandes batalhas e uma evolução importante de seus personagens. Ainda sofre com problemas de ritmo e com a sensação de que alguns acontecimentos poderiam receber mais desenvolvimento, mas consegue estabelecer um cenário promissor para a quarta e última temporada.