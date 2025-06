Danilo Gentili sai em defesa de Léo Lins após humorista ser condenado a 8 anos de prisão

Prisão decorre de uma apresentação realizada em 2022, na qual comediante fez ironias sobre temas como abuso sexual, zoofilia, racismo, pedofilia e gordofobia

Reprodução/Instagram/@danilogentili Gentili elogiou Lins como uma pessoa gentil e correta



Danilo Gentili manifestou sua desaprovação em relação à sentença que resultou na condenação de Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão. O humorista criticou a decisão, considerando-a uma piada de mau gosto: “Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a Justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso, soa uma piada de mau gosto”.

A condenação de Léo Lins decorre de uma apresentação realizada em 2022, na qual ele fez ironias sobre temas como abuso sexual, zoofilia, racismo, pedofilia e gordofobia. Além da pena de prisão, o humorista também foi condenado a pagar uma multa e a indenizar por danos morais coletivos. A Justiça levou em conta o ambiente descontraído do show e a ampla divulgação do material, ressaltando que a liberdade de expressão deve respeitar a dignidade das pessoas.

A defesa de Lins reagiu à decisão, classificando-a como um ataque à liberdade de expressão. “Ver um humorista condenado a sanções equivalentes às aplicadas a crimes como tráfico de drogas, corrupção ou homicídio, por supostas piadas contadas em palco, causa-nos profunda preocupação”, diz o comunicado.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Gentili elogiou Lins como uma pessoa gentil e correta. “Me chateia muito, mas não me surpreende ler por aí que Léo Lins foi condenado por ser preconceituoso e praticar crimes de ódio. Isso não condiz nem um pouco com a realidade de quem conhece o Léo Lins”. Ele ainda argumentou que os verdadeiros problemas do país vão além das piadas: “São idosos fraudados no INSS. São gestores públicos que roubam muito. São forças de segurança que praticam abuso de poder. São leis que não colocam medo em quem pratica crime. Intolerância é receber um tiro na cara por causa de um celular. Crime de ódio é bater em mulher por causa de uma aliança”.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Danilo Gentili (@danilogentili)

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA