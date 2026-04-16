Secretário de Trump lê falso trecho bíblico de ‘Pulp Fiction’ como oração

A fala de Pete Hegseth aconteceu durante discurso religioso no prédio do Departamento de Defesa dos EUA

Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth



O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, leu um falso trecho bíblico, que aparece no filme “Pulp Fiction”, durante uma pregação feita no Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos EUA, nesta quarta-feira (15).

Antes de começar a “oração” Hegseth admitiu que ela foi enviada por um militar missão Sandy 1 na guerra no Irã. “Essa oração foi recitada por Sandy 1 para todos os ‘Sandies’, todas as tripulações de A-10, antes de todas as missões de CSAR, mas especialmente nesta missão de CSAR que aconteceu em tempo real”, disse o secretário ao se referir às ações dos Sandies de busca e resgate durante a guerra.

Em seguida, Pete Hegseth leu o texto adaptado da “oração”:

“O caminho do aviador abatido está cercado por todos os lados pelas iniquidades dos egoístas e pela tirania dos homens maus. Bem-aventurado aquele que, em nome da camaradagem e do dever, guia os perdidos pelo vale das trevas, pois ele é verdadeiramente o guardião de seu irmão e o descobridor de crianças perdidas. E eu abaterei sobre ti com grande vingança e ira furiosa aqueles que tentarem capturar e destruir meu irmão. E vocês saberão que meu codinome é Sandy One quando eu exercer minha vingança sobre ti. Amém.”

No filme, do diretor Quentin Tarantino, o personagem de Samuel L. Jackson recita o mesmo trecho antes de atirar em um criminoso:

“O caminho do homem justo está cercado por todos os lados pelas injustiças dos egoístas e pela tirania dos homens maus. Bem-aventurado aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, guia os fracos pelo vale das trevas, pois ele é verdadeiramente o guardião de seu irmão e o descobridor de crianças perdidas. E eu abaterei sobre ti com grande vingança e ira furiosa aqueles que tentarem envenenar e destruir meus irmãos. E vocês saberão que meu nome é o Senhor quando eu exercer minha vingança sobre vocês.”

O texto de “Pulp Fiction” é adaptado de um trecho original da Bíblia, do livro do profeta Ezequiel: “E executarei grande vingança sobre eles, com repreensões furiosas; e saberão que eu sou o Senhor, quando eu exercer minha vingança sobre eles.”

Trump x papa Leão XIV

Nas redes sociais, a situação viralizou e vários usuários criticaram o secretário de Defesa associado a um momento em que o presidente Donald Trump tem feito críticas ao Papa Leão XIV.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou na terça-feira (14) que o papa Leão XIV deveria “ter cuidado” ao falar de teologia, ao se referir ao conflito no Irã.

Falando em seu voo da Argélia para Camarões, na segunda etapa de uma turnê de 10 dias pela África, o primeiro pontífice americano pediu respeito por todas as pessoas e defendeu o diálogo entre comunidades de diferentes crenças. “Embora tenhamos crenças diferentes, maneiras diferentes de cultuar, maneiras diferentes de viver, podemos viver juntos em paz”, declarou Leão, que passou dois dias na Argélia, país de maioria muçulmana onde a Igreja Católica é minoria. “Promover esse tipo de imagem é algo que o mundo precisa ouvir hoje.”

Leão XIV também respondeu às críticas de Trump, feitas na rede Truth Social, de que o papa é fraco em política externa e deve deixar de agradar a esquerda radical.

“Não quero um papa que ache que está bem o Irã ter arma nuclear. Não quero um papa que considere terrível que os Estados Unidos tenham atacado a Venezuela. E não quero um papa que critique o presidente dos Estados Unidos quando estou fazendo exatamente aquilo para que fui eleito”, declarou.” Trump sugeriu que Leão XIV foi eleito porque era estadunidense, pensaram que seria a melhor forma de lidar com o republicano, e pediu que ele seja grato.

Leão XIV diz que não vê seu papel como o de um político e que não quer entrar em debate com o presidente dos EUA. “A minha mensagem é o Evangelho e continuo a falar com força contra a guerra”.

*Com informações da Agência Brasil