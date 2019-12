De ‘Frozen 2’ a ‘007’: Confira os filmes que chegam aos cinemas em 2020

Reprodução 'Mulher Maravilha: 1984' é uma das estreias mais aguardadas de 2020



Muitas novidades chegarão às telonas em 2020! “Mulher Maravilha: 1984“, “Um Lugar Silencioso 2“, “Aves de Rapina” e “Frozen 2” são apenas alguns dos filmes que os fãs estão ansiosos para conferir nos cinemas.

A Jovem Pan reuniu os principais lançamentos que chegam no próximo ano para você já marcar no calendário e não deixar passar batido as grandes estreias do cinema.

Confira as principais estreias em 2020:

02/01 – O FAROL