Deputado Gustavo Gayer sugere que EUA monitorem Wagner Moura e chama ator de ‘extremista’

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) publicou nas redes sociais uma mensagem em que sugere ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que fique atento ao ator brasileiro Wagner Moura, a quem chamou de “extremista”. Na publicação, o parlamentar acusa Moura de criticar o ex-presidente americano Donald Trump e apoiar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“Esse cara está morando nos EUA e continua apoiando Moraes, atacando Trump e dizendo que os EUA são uma ditadura. Acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse extremista” @DeputySecState @SecRubio”, escreveu Gayer, marcando os perfis de Rubio e do vice-secretário americano de Estado, Christopher Landau.

A mensagem foi compartilhada junto a uma entrevista de Moura à BBC News Brasil, na qual o ator afirma que percebeu certa “inveja” de americanos pelo julgamento que levou à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Moura também criticou a política anti-imigração de Trump e descreveu o período entre 2018 e 2022, que compreende o governo Bolsonaro, como “momento difícil para artistas, universidades e imprensa brasileiras”.

Esse cara está morando nos EUA e continua apoiando Moraes, atacando TRUMP e dizendo que os EUA agora é uma ditadura.

Acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse EXTREMISTA @DeputySecState @SecRubio https://t.co/itjV40AevK — Gustavo Gayer (@GayerGus) September 14, 2025

A estrela de Tropa de Elite, que mora há sete anos em Los Angeles com a família, foi recentemente premiado como melhor ator no Festival de Cannes e protagoniza o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026. Nos Estados Unidos, estrela a série Ladrões de Drogas.

Nos últimos dias, outros parlamentares próximos a Jair Bolsonaro também pediram publicamente que autoridades norte-americanas cancelem ou restrinjam vistos de brasileiros que criticam Donald Trump ou manifestam apoio a políticas opostas ao governo americano, em movimento liderado por Nikolas Ferreira (PL-MG). O influenciador Felipe Neto foi um dos alvos. Além disso, eles pressionam para que brasileiros que celebraram a morte de Charlie Kirk percam seus empregos ou sofram algum outro tipo de boicote.

