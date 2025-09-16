Jovem Pan > Notícias > Mundo > Deputado Gustavo Gayer sugere que EUA monitorem Wagner Moura e chama ator de ‘extremista’

Deputado Gustavo Gayer sugere que EUA monitorem Wagner Moura e chama ator de ‘extremista’

Parlamentar republicou entrevista do ator na rede social X e marcou o perfil de Marco Rubio, secretário de Estado do governo americano; astro de ‘Tropa de Elite mora em Los Angeles e é crítico de Trump

  • Por da Redação
  • 16/09/2025 08h19
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados O deputado federal Gustavo Gayer no plenário da Câmara dos Deputadops O deputado federal Gustavo Gayer é um dos maiores defensores de Jair Bolsonaro na Câmara

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) publicou nas redes sociais uma mensagem em que sugere ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que fique atento ao ator brasileiro Wagner Moura, a quem chamou de “extremista”. Na publicação, o parlamentar acusa Moura de criticar o ex-presidente americano Donald Trump e apoiar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“Esse cara está morando nos EUA e continua apoiando Moraes, atacando Trump e dizendo que os EUA são uma ditadura. Acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse extremista” @DeputySecState @SecRubio”, escreveu Gayer, marcando os perfis de Rubio e do vice-secretário americano de Estado, Christopher Landau.

A mensagem foi compartilhada junto a uma entrevista de Moura à BBC News Brasil, na qual o ator afirma que percebeu certa “inveja” de americanos pelo julgamento que levou à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Moura também criticou a política anti-imigração de Trump e descreveu o período entre 2018 e 2022, que compreende o governo Bolsonaro, como “momento difícil para artistas, universidades e imprensa brasileiras”.

A estrela de Tropa de Elite, que mora há sete anos em Los Angeles com a família, foi recentemente premiado como melhor ator no Festival de Cannes e protagoniza o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026. Nos Estados Unidos, estrela a série Ladrões de Drogas.

Wagner Moura em cena de "O Agente Secreto"

Wagner Moura em cena de “O Agente Secreto”, filme que representará o Brasil no Oscar (Divulgação)

Nos últimos dias, outros parlamentares próximos a Jair Bolsonaro também pediram publicamente que autoridades norte-americanas cancelem ou restrinjam vistos de brasileiros que criticam Donald Trump ou manifestam apoio a políticas opostas ao governo americano, em movimento liderado por Nikolas Ferreira (PL-MG). O influenciador Felipe Neto foi um dos alvos. Além disso, eles pressionam para que brasileiros que celebraram a morte de Charlie Kirk percam seus empregos ou sofram algum outro tipo de boicote.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

