Elenco de ‘Dark’ vai às lágrimas ao se despedir de seus personagens em vídeo; confira

Atores e criadores da produção alemã se emocionaram ao dizer adeus para a série queridinha das redes sociais

Reprodução/YouTube 'Dark' estreou sua terceira e última temporada no final do mês passado



Com a estreia dos episódios finais de “Dark” no mês passado, a Netflix divulgou um vídeo nesta semana em que atores e criadores da produção se despedem da série. Às lágrimas, Louis Hofmann (Jonas jovem), Lisa Vicari (Martha), Gina Stiebitz (Franziska) e outros integrantes do elenco dizem adeus aos seus respectivos personagens.

“Querido Jonas, foi uma grande honra usar sua icônica capa de chuva amarela. E espero que você esteja bem, onde quer que esteja. Espero que esteja satisfeito com o final da história”, disse Hofmann.

“Dark” é uma das produções originais de maior sucesso da Netflix. A produção alemã com viagem científica intrigou fãs ao redor do mundo, mas suas confusões temporais fizeram a plataforma disponibilizar um guia virtual para localizar os personagens no tempo-espaço. No site, cada temporada foi dividida por episódios e o usuário pode ir navegando sem risco de spoilers. Ao clicar num episódio, uma árvore genealógica é aberta explicando a relação familiar e amorosa entre os personagens. Ao selecionar um deles, uma breve explicação sobre ele aparece para refrescar a memória dos esquecidos.

