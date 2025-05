Em ligação durante coletiva, Wagner Moura celebra prêmio em Cannes: ‘Momento tão importante da minha vida’

Moura não compareceu à premiação devido à gravação do filme “11817”, que está sendo realizado em Londres e é do diretor francês Louis Leterrie

Divulgação Wagner Moura no filme 'O Agente Secreto'



Por meio de uma ligação, durante coletiva de imprensa em Cannes, o ator Wagner Moura falou pela primeira vez sobre o prêmio que ganhou neste sábado (24) de Melhor Ator. “Eu queria estar aí com todos vocês, mas estou aqui, sozinho, tomando uma taça de vinho. Não poderia estar mais feliz. É um momento tão importante da minha vida!”, disse. “Eu tentei trabalhar com o Kleber por muitos anos, e estou muito, muito, muito feliz pela forma como o filme foi recebido, porque é uma produção brasileira, significa muito para a cultura brasileira. É uma pena que eu esteja comemorando sozinho, gostaria de estar aí com vocês”, concluiu. Moura não compareceu à premiação devido à gravação do filme “11817”, que está sendo realizado em Londres e é do diretor francês Louis Leterrie.

Wagner Moura se tornou neste sábado o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes. A conquista veio por sua atuação no filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, que também foi eleito como Melhor Diretor. O filme brasileiro fez sua estreia em Cannes nesta semana, e recebeu quatro prêmios no festival. Na trama, Wagner Moura é Marcelo, um homem que volta a morar em Recife em busca de uma vida mais calma em plena ditadura militar brasileira, em 1977.