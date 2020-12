Enquete da Jovem Pan aponta Jojo Todynho como campeã de ‘A Fazenda 12’

Grande final do reality acontece nesta quinta-feira e Biel deve ficar em segundo lugar

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo é a favorita e deve ser a grande vencedora de 'A Fazenda 12'



A grande final de “A Fazenda 12” está chegando e logo mais o público vai saber qual dos quatro finalistas vai faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Conforme indica a enquete feita pela Jovem Pan, Jojo Todynho promete ser a campeã dessa edição histórica do reality. O segundo lugar deve ser ocupado por Biel, seguido de Lipe e Stéfani. Foram 41.988 votos e Jojo venceu com 52,8%. Biel ficou em segundo com 40,5%, Lipe com 7,1% e Stéfani com 3,7%. A dona do hit Que Tiro Foi Esse já entrou no jogo como a favorita e conseguiu sobreviver a diversas roças. Biel e Lipe entraram no reality com o intuito de limpar a imagem deles. O cantor se envolveu em várias polêmicas após ser acusado de assédio por uma jornalista e Lipe saiu com a fama de “boy lixo” do “De Férias com o Ex”. Stéfani participou do mesmo reality show da MTV e protagonizou inúmeras brigas com Lipe. O engraçado é que ambos se entenderam na casa e chegaram a final como amigos.

Além dos finalistas, o reality da Record contou com outros participantes de destaque, que protagonizaram cenas memoráveis como Raissa jogando creme no rosto de alguns participantes e Luiza Ambiel encabeçando a famosa reunião de condomínio. Outro destaque da temporada foi o apresentador Marcos Mion, que conseguiu imprimir seu estilo na “fazendola” e, mesmo com as críticas que o reality recebeu e as acusações de “manipulação”, ele foi muito elogiado pelos telespectadores. E a final acontece nesta quinta-feira, 17, vai reunir todos os peões eliminados e promete gerar muito fogo no feno.