Fãs ficam revoltados após Oscar ignorar morte de atriz de ‘Buffy’ e ‘Gossip Girl’

A tradicional homenagem do Oscar aos artistas que morreram antes da premiação gerou polêmica entre os fãs pela ausência da atriz Michelle Trachtenberg, morta aos 39 anos. A falta de menção a Michelle no segmento In Memoriam, que presta tributo a artistas falecidos, gerou indignação. A atriz, famosa por suas atuações em “Gossip Girl”, “Buffy: A Caça-Vampiros” e “Eurotrip”, perdeu a vida no dia 26 de fevereiro.

A ausência de seu nome na homenagem foi vista como uma falha significativa, especialmente considerando que outros artistas, como Gene Hackman, que também faleceu na mesma data, foram lembrados. Nas redes sociais, muitos usuários manifestaram sua insatisfação, considerando a omissão como algo “perturbador” e até “vergonhoso”. A repercussão negativa se intensificou à medida que mais pessoas se uniram para criticar a decisão da organização do evento.

Além de Trachtenberg, outros artistas notáveis que não receberam homenagem incluem o cineasta brasileiro Cacá Diegues, a atriz Shannen Doherty e o ator Tony Todd. A falta de reconhecimento a esses nomes gerou um debate sobre a importância de honrar a memória de todos os que contribuíram para a indústria do entretenimento.

