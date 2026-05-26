Netflix aposta em drama e anuncia ‘MED’, sua primeira série médica brasileira original

A estrela do seriado será a atriz Clara Moneke

Divulgação/Netflix

A Netflix acaba de entrar oficialmente no universo dos dramas hospitalares brasileiros. A plataforma anunciou nesta segunda-feira (25) MED, sua primeira série médica brasileira original, estrelada por Clara Moneke. Ambientada em um hospital universitário, a produção promete mergulhar nos bastidores intensos da medicina, acompanhando a rotina de jovens médicos em formação enquanto enfrentam dilemas emocionais, éticos e os desafios da profissão.

A trama acompanhará um grupo de estudantes durante o internato médico, fase decisiva da formação, marcada por pressão, inseguranças e decisões que podem mudar vidas. Entre plantões exaustivos, vínculos pessoais e o peso da responsabilidade, MED deve explorar o lado humano da medicina, apostando em histórias carregadas de emoção e tensão — fórmula que costuma conquistar o público fã de produções como Grey’s Anatomy e Sob Pressão.

Além de Clara Moneke, o elenco reúne nomes como Gisela Gáti, Gabriela Mag, Pedro Goifman e Ricardo Reis, interpretando um grupo de estudantes unidos pelos desafios, descobertas e turbulências do ambiente hospitalar. O elenco também conta com Fábio Scalon e Humberto Morais.

Produzida pela Paranoïd Filmes￼, MED tem produção de Manoel Rangel, Egisto Betti e Heitor Dhalia. A criação e direção geral ficam por conta de Helena Petta e Ana Petta, enquanto o roteiro é liderado por Gustavo Bragança, ao lado de Aline Portugal, João Costa Van Hombeeck, Thays Berbe e Victor Hugo Valois.

Ainda sem data de estreia divulgada, MED já surge como uma das apostas nacionais mais curiosas da Netflix, especialmente por explorar um gênero que costuma gerar grandes sucessos e fandoms apaixonados. A pergunta que fica é: será que o Brasil finalmente terá sua própria obsessão médica no streaming?