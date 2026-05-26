‘Largados e Pelados: Campeões do Mundo’ estreia no top 10 da HBO Max

Os episódios serão lançados semanalmente

Divulgação Nova edição do fenômeno do Discovery está entre os realities mais assistidos da HBO Max



Se você ama reality de sobrevivência com tensão, estratégia e muito perrengue, Largados e Pelados: Campeões do Mundo pode ser a sua próxima obsessão. A nova edição do fenômeno do Discovery está entre os realities mais assistidos da HBO Max atualmente e vem conquistando o público ao apostar em uma competição ainda mais extrema e inédita.

Pela primeira vez na história da franquia, sobrevivencialistas veteranos de diferentes países se enfrentam em uma verdadeira “Copa do Mundo” da sobrevivência. Ao todo, 14 participantes, divididos em sete duplas representando Brasil, Austrália, México e Estados Unidos, encaram um desafio brutal de 40 dias na Zululândia, na África do Sul, enfrentando savanas, pântanos perigosos e até áreas repletas de tubarões.

Mas não é só sobreviver: a edição trouxe um formato competitivo inédito, com sistema de pontuação, desafios eliminatórios e vantagens estratégicas para as equipes com melhor desempenho. Enquanto os vencedores ganham ferramentas essenciais para conseguir comida, água e abrigo, os participantes com pior pontuação precisam lutar pela permanência no jogo.

Representando o Brasil, estão Marina Fukushima e René Murad, veteranos conhecidos pelos fãs da franquia nacional, que entram na disputa tentando levar o título mundial para casa e um prêmio de US$ 200 mil.

A temporada conta com 10 episódios, lançados semanalmente. Os capítulos inéditos chegam todo domingo, às 20h30, na HBO Max e também no Discovery. A estreia aconteceu em 24 de maio, e o episódio final está previsto para ir ao ar em 26 de julho.