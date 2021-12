Globo revela nova identidade visual junto com campanha de fim de ano

Emissora busca cores vibrantes para tentar se conectar com o público; internautas fazem memes, confira

Reprodução / Twitter / TV Globo Globo lançou nova identidade visual com cores mais fortes



A Rede Globo lançou nesta quarta, 1, sua nova identidade visual com a campanha de fim de ano, marcada pela tradicional música ‘um novo tempo’. O novo logotipo da emissora traz seis cores, a maioria bastante vibrante, em uma tentativa de ter uma marca com uma ‘personalidade ainda mais humana, antenada, autêntica, companheira, criativa, popular’, segundo a própria Globo. De acordo com o canal de TV, foi um trabalho de seis meses até chegar nas versões finais da nova identidade, e foi a primeira vez que a campanha de fim de ano abriu uma mudança desse tipo na emissora. Entre os internautas, a recepção foi mista, com alguns elogios e muitas críticas, piadas e memes. Confira algumas reações.

O brasileiro assistindo a estreia da nova logomarca da TV Globo pic.twitter.com/aJnVe2tVj0 — cassi_98 (@cassi_0198) December 2, 2021

Adorei essas vinhetas novas da TV Globo pic.twitter.com/LF5vyEJhNc — Kaizer (@KaizerGabriel) December 2, 2021

As melhores logos da TV Globo são essas aqui: 🗣 pic.twitter.com/Y6DTSIMktT — Comentando TV 📺 (@comentandotvbr) December 2, 2021

a logo da tv Globo assim pic.twitter.com/I1K7hNC78B — Batatinha Geek (@BatatinhaGeek) December 2, 2021

MEDO DE DORMIR E SONHAR COM A NOVA LOGO DO PLANTÃO DA GLOBO Tv globo pic.twitter.com/Kn7gmMc6hY — Rafael Souza (@TRafaelSouza) December 2, 2021

eu amei a nova identidade da tv globo pic.twitter.com/8RiJKwl7RP — Gui (@LustosaGui) December 2, 2021

Record mês que vem: Tv Globo sempre fazendo escola. pic.twitter.com/jKqHlYzNG6 — Brunno Marões (@RealBrunoMaroes) December 2, 2021

O fí de rapariga destruiu o visual do Futebol. pic.twitter.com/NPU0LXD65H — ionnes portoᶜʳᶠ 𖣔 (@ionnes_) December 2, 2021

Destruíram o visual do Globo Repórter pic.twitter.com/Frs5CGVRqj — ionnes portoᶜʳᶠ 𖣔 (@ionnes_) December 2, 2021

cancela tudo e volta com essa pic.twitter.com/4SAInDmreg — jøãø v¡tør (@wtfjoaom) December 2, 2021