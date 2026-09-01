‘Habeas Corpus’: Netflix lança trailer de nova série jurídica com Marjorie Estiano e Any Gabrielly

A Netflix divulgou nesta terça-feira (1º) o trailer de “Habeas Corpus”, nova série brasileira que aposta em uma trama de suspense jurídico, conflitos familiares e busca por justiça. A produção é o primeiro drama jurídico ficcional da Netflix Brasil e chega ao catálogo em 23 de setembro.

Estrelada por Marjorie Estiano e Any Gabrielly, a série acompanha Inez, uma respeitada professora de Direito que decide liderar um grupo de estudantes em uma revisão criminal. O objetivo é investigar o caso de um jovem condenado por um crime que afirma não ter cometido e buscar provas capazes de demonstrar sua inocência.

No centro da história também está Marina, personagem de Any Gabrielly. Considerada uma das alunas mais brilhantes de Inez, ela se aproxima da professora com uma motivação que vai muito além do interesse acadêmico.

Marina carrega uma relação pessoal com uma injustiça ocorrida no passado de sua família e pretende encontrar uma forma de reparação. Conforme a investigação avança, a relação entre professora e aluna ganha novas camadas e passa a ser atravessada por segredos, conflitos e interesses pessoais.

O trailer indica que a investigação não será simples. Ao tentar reexaminar o caso, Inez e seus alunos se deparam com um sistema marcado por desigualdades, relações de poder e interesses que podem interferir diretamente na busca pela verdade.

Apesar de ser uma obra de ficção, “Habeas Corpus” tem como uma de suas principais inspirações o trabalho do Innocence Project Brasil, organização que atua na investigação de condenações injustas e na tentativa de reverter erros judiciais.

A produção utiliza essa realidade como ponto de partida para discutir as falhas do sistema de Justiça e os impactos que uma condenação equivocada pode provocar na vida de uma pessoa e de sua família.

A série foi criada por Luiz Villaça, Leonardo Moreira e Donna Oliveira, com direção geral de Villaça. A direção dos episódios também conta com Flávia Lacerda.

Além de Marjorie Estiano e Any Gabrielly, o elenco reúne nomes como Vladimir Brichta, Danton Mello, Natália Lage, Naruna Costa, Tato Gabus Mendes, Luiza Gabus, Nicolas Lee, Pedro Roza e Felipe Ricca.

Com uma combinação de investigação criminal, drama de tribunal e conflitos pessoais, “Habeas Corpus” chega à Netflix com a proposta de transformar a discussão sobre erros judiciais em uma história de suspense e emoção.

“Habeas Corpus” estreia em 23 de setembro, exclusivamente na Netflix.