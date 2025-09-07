Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Hospital divulga novo boletim médico sobre quadro de diverticulite de Raul Gil

Hospital divulga novo boletim médico sobre quadro de diverticulite de Raul Gil

Segundo a equipe que cuida do apresentador, ele ‘está melhorando a cada dia, porém, sem previsão de alta no final de semana’

  • Por Jovem Pan
  • 07/09/2025 06h22
  • BlueSky
Divulgação/SBT O apresentador Raul Gil à frente de seu programa no SBT Raul Gil está afastado da TV desde o fim de 2024, quando saiu do SBT

Raul Gil continua internado no hospital Moriah, em São Paulo, mas “está melhorando a cada dia, porém, sem previsão de alta no final de semana”, informou a assessoria do apresentador à reportagem neste sábado (6). Na quarta-feira (3), ele foi levado ao hospital e, após exames, foi diagnosticado com “abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação”.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Em entrevista ao Gshow na sexta, 5, Raul Gil Jr., filho do apresentador, comentou que assistiu ao jogo entre Brasil e Chile ao lado de seu pai e que ele “estava se sentindo ótimo”. Raul Gil está afastado da TV desde o fim de 2024, quando saiu do SBT, onde apresentava o Programa Raul Gil. Recentemente, seu nome esteve nos holofotes por conta de uma briga familiar entre seus filhos, Nanci e Raul Gil Jr.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Felipe Cerqueira

Leia também

Raul Gil foi internado com diverticulite aguda; veja intomas que exigem atenção imediata
Raul Gil é internado em hospital de SP para bateria de exames
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >