Justiça dos EUA suspende por 2 semanas fusão da Paramount com a Warner

No dia 13 de julho, doze estados norte-americanos solicitaram o pedido de suspensão ao tribunal federal do norte da Califórnia

A Justiça dos Estados Unidos determinou nesta segunda-feira (20) que a Paramount e a Warner Bros. Discovery suspendam sua fusão dando mais tempo para que os estados que contestam a operação possam levar o caso adiante na Justiça.

Procuradores-gerais de doze estados americanos, liderados pela Califórnia, no dia 13 de julho, contestam judicialmente a aquisição, que avalia a WBD em US$ 110 bilhões, incluindo dívidas, e argumentam que a fusão das duas empresas representaria um risco para a livre concorrência e para os consumidores.

Estados alegaram que seria um risco especialmente para os frequentadores de cinemas e assinantes de TV a cabo nos EUA.

Os procuradores-gerais dos Estados pediram que Warner e Paramount não concluíssem a transação até que a Justiça tivesse tempo para “avaliar plenamente” suas alegações.

Diante da recusa das empresas, solicitaram uma ordem de restrição temporária, concedida nesta segunda-feira pela juíza distrital Araceli Martínez-Olguín. A decisão abre caminho para uma possível liminar preliminar, também solicitada pelos Estados, que pode impedir efetivamente a concretização do negócio.

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP