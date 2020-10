‘Mindhunter’ não deve ganhar terceira temporada, diz David Fincher

Criador da série criminal desenvolve outros projetos para a Netflix, mas baixa audiência também é fator para fim da produção

'Mindhunter' já tem duas temporadas disponíveis na Netflix



Parece que a série “Mindhunter” chega ao fim antes de ganhar uma terceira temporada. David Fincher, o criador da produção, disse em entrevista nesta semana que o alto custo da série não é compensado pela a audiência registrada na Netflix. “Até conversamos algo como ‘termine Mank e veja como você se sente’, mas honestamente não sinto que conseguiríamos fazer isso por menos do que eu fiz na segunda temporada. Em certo ponto, é preciso ser realista: o dinheiro investido precisa se igualar ao de espectadores”, disse Fincher à Vulture.

“Mank” é o novo projeto do diretor em parceria com a plataforma de streaming. O filme, que acompanha os bastidores do clássico “Cidadão Kane”, ganhou o primeiro trailer na última semana. O destino de “Mindhunter” já era pressentido pelos fãs. No início do ano, a Netflix liberou os atores Jonathan Groff, Anna Torv e Holt McCallany de seus contratos. Na época, a justificativa foi que Fincher estava muito ocupado com demais produções na plataforma, que além do longa, também inclui a segunda temporada de “Love, Death & Robots”.