Tom Holland aparece como Nathan Drake em 1ª imagem de ‘Uncharted’

A adaptação live-action do game “Uncharted” revelou a sua primeira imagem nesta quinta-feira (22). Tom Holland, de “Homem-Aranha”, apareceu caracterizado como o explorador Nathan Drake. A trama não deve apresentar eventos que aconteceram na franquia de jogos da Naughty Dog. Os atores Mark Wahlberg, Antonio Banderas e Tati Gabrielle também estão no elenco. O filme sofreu diversos atrasos em sua produção e ao menos três diretores abandonaram o projeto. Oficialmente, as filmagens começaram em julho deste ano sob o comando de Ruben Fleischer, de “Zumbilândia 2”. “Uncharted” tem previsão de chegar aos cinemas em julho de 2021.