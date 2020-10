Oscar 2021: Netflix vai fazer campanha para Chadwick Boseman ser indicado

Astro da Marvel, que morreu em agosto, estreará o último filme em 18 de dezembro na Netflix

Reprodução/YouTube/Netflix 'A Voz Suprema do Blues' foi o último gravado por Chadwick Boseman



A Netflix vai promover uma campanha para que o ator Chadwick Boseman, morto em agosto passado, aos 43 anos, receba homenagem no Oscar 2021. Segundo a revista Variety, Boseman deve ser indicado na categoria Melhor Ator por seu trabalho em “A Voz Suprema do Blues“, que estreia no dia 18 de dezembro.

Vítima de um câncer, o ator seria o segundo indicado ao prêmio depois de morrer. A primeira vez foi com Massimo Troisi, com o filme “O Carteiro” (1995). Boseman também pode ser indicado como Melhor Ator Coadjuvante em “Destacamento Blood“, de Spike Lee. Nesse caso, o ator será o terceiro a concorrer de maneira póstuma. Em 1984, Ralph Richardson foi indicado por “Greystoke: A Lenda de Tarzan, o Rei da Selva” e Heath Ledger venceu por “O Cavaleiro das Trevas”, em 2008.

“A Voz Suprema do Blues” é baseada na peça “Ma Rainey’s Black Bottom”, de August Wilson, e acompanha a famosa cantora de blues, interpretada por Viola Davis, durante a gravação de um de seus discos na década de 1920, em Chicago.

*Com Estadão Conteúdo