Macaulay Culkin relembra votação que o fez mudar legalmente seu nome
Ator de ‘Esqueceram de Mim’ decidiu atualmente atende por ‘Macaulay Macaulay Culkin Culkin’
Depois de promover uma votação entre seus fãs, Macaulay Culkin decidiu trocar legalmente seu nome do meio — e atualmente atende por “Macaulay Macaulay Culkin Culkin”. O assunto voltou a ganhar destaque neste fim de semana, durante um evento que comemorou os 35 anos de “Esqueceram de Mim”.
No encontro, o ator comentou que a mudança foi oficializada em 2019, quando ele deixou para trás o antigo nome do meio, Carson. “Estava olhando meu passaporte e pensei que dava para deixar o nome mais interessante”, ironizou ele na época.
De acordo com a revista People, Culkin também recordou como foi o processo da enquete, que contou com grande participação do público e acabou se tornando uma brincadeira divertida entre ele e os seguidores.
A votação, que ocorreu em dezembro de 2018, apresentava cinco alternativas. Entre elas estavam “Shark Week”, “TheMcRibIsBack”, “Publicity Stunt” e “Kieran” — uma homenagem ao irmão mais novo do ator, conhecido por sua atuação em Succession. No fim, a opção escolhida pelos fãs foi justamente “Macaulay Culkin”.
