Macaulay Culkin relembra votação que o fez mudar legalmente seu nome

Ator de ‘Esqueceram de Mim’ decidiu atualmente atende por ‘Macaulay Macaulay Culkin Culkin’

  • Por Nátaly Tenório
  • 26/11/2025 19h02 - Atualizado em 26/11/2025 19h05
Apu GOMES / AFP US-ENTERTAINMENT-FILM-ZOOTOPIA 2 O ator comentou que a mudança foi oficializada em 2019

Depois de promover uma votação entre seus fãs, Macaulay Culkin decidiu trocar legalmente seu nome do meio — e atualmente atende por “Macaulay Macaulay Culkin Culkin”. O assunto voltou a ganhar destaque neste fim de semana, durante um evento que comemorou os 35 anos de “Esqueceram de Mim”.

No encontro, o ator comentou que a mudança foi oficializada em 2019, quando ele deixou para trás o antigo nome do meio, Carson. “Estava olhando meu passaporte e pensei que dava para deixar o nome mais interessante”, ironizou ele na época.

De acordo com a revista People, Culkin também recordou como foi o processo da enquete, que contou com grande participação do público e acabou se tornando uma brincadeira divertida entre ele e os seguidores.

A votação, que ocorreu em dezembro de 2018, apresentava cinco alternativas. Entre elas estavam “Shark Week”, “TheMcRibIsBack”, “Publicity Stunt” e “Kieran” — uma homenagem ao irmão mais novo do ator, conhecido por sua atuação em Succession. No fim, a opção escolhida pelos fãs foi justamente “Macaulay Culkin”.

