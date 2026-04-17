‘Minha maior referência’: Tadeu Schmidt se despede do irmão, Oscar 

‘Mão Santa’, lenda do basquete brasileiro e mundial, morreu aos 68 anos

Reprodução/YouTube Pânico Jovem Pan Tadeu Schmidt posta homenagem para o irmão Oscar Schmidt, que morreu nesta sexta-feira (17)



O apresentador Tadeu Schmidt usou as redes sociais para se despedir do irmão, Oscar Schmidt, que morreu nesta sexta-feira (17) após 68 anos. “Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz.”, escreveu o apresentador, em uma publicação em que compartilhou uma sequência de fotos ao lado do irmão, desde pequeno até os dias atuais. Em uma publicação, Tadeu compartilhou uma foto em que apareceu entrevistando o irmão.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Oscar Schmidt, o “Mão Santa”, lenda do basquete brasileiro e mundial, morreu aos 68 anos. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-atleta. Oscar é amplamente considerado o maior jogador de basquete da história do Brasil e um dos maiores do mundo. A causa da morte não foi divulgada.

Mão Santa, como ficou conhecido, nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 16 de fevereiro de 1958. Se interessou pelo basquete quando se mudou para Brasília e começou a jogar pelo Clube Unidade da Vizinhança.

Oscar é recordista de pontos em Olimpíadas, com 1.093 pontos em cinco edições. Foi introduzido ao Hall da Fama do Basquete americano em 2013, sendo um dos poucos a receber a honra sem ter atuado na NBA. Também integra os Halls da Fama da Federação Internacional de Basquete (Fiba) e do basquete italiano e espanhol.

Segundo a nota divulgada pela família, a despedida será de forma reservada e restrita aos familiares.