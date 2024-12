‘Moana 2’ lidera bilheterias brasileiras pela terceira semana consecutiva

Entre os dias 12 e 15 de dezembro, a animação arrecadou R$ 17,8 milhões e levou 817,1 mil pessoas às salas de cinema do país

Divulgação/Disney Nos Estados Unidos, 'Moana 2' manteve sua posição de destaque, arrecadando US$ 26,6 milhões



A animação “Moana 2” continua a se destacar nas bilheteiras dos cinemas brasileiros ao alcançar a liderança pela terceira semana consecutiva. Entre os dias 12 e 15 de dezembro, o filme arrecadou R$ 17,8 milhões e já soma R$ 127,2 milhões até o momento. A produção levou 817,1 mil pessoas às salas de cinema do país neste período.

Na segunda posição, “Kraven – O Caçador” teve um faturamento de R$ 4,39 milhões, enquanto o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” completou o pódio. O desempenho geral das bilheteiras no último fim de semana somou R$ 30,7 milhões, o que representa uma queda de 29,5% em comparação com a semana anterior.

O número de espectadores também apresentou uma diminuição significativa, com 1,36 milhão de pessoas assistindo aos filmes, o que equivale a uma redução de 30,2%. Esses dados indicam uma leve desaceleração no movimento dos cinemas, refletindo uma tendência observada em períodos anteriores.

Nos Estados Unidos, “Moana 2” manteve sua posição de destaque, arrecadando US$ 26,6 milhões entre os dias 13 e 15 de dezembro. A animação tem se mostrado um sucesso tanto no Brasil quanto no mercado norte-americano, consolidando sua popularidade entre diferentes públicos.

Publicado por Carol Santos