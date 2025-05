Morre o ator sul-africano Presley Chweneyagae, estrela do filme ‘Infância Roubada’

Artista, que tinha 40 anos, ficou famoso internacionalmente em 2006, quando o longa, ambientado no submundo criminoso do município de Soweto, em Joanesburgo, venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional

Reprodução/Instagram/@presleychweneyagae Nem a data nem a causa da morte foram informadas



O ator sul-africano Presley Chweneyagae, estrela do filme vencedor do Oscar “Infância Roubada”, morreu aos 40 anos, anunciou seu agente nesta terça-feira (27). Chweneyagae ganhou fama internacional em 2006, quando este filme, ambientado no submundo criminoso do município de Soweto, em Joanesburgo, ganhou o prêmio de Melhor Filme Internacional. “É com profunda tristeza que confirmamos o falecimento prematuro de um dos atores mais talentosos e amados da África do Sul, Presley Chweneyagae, aos 40 anos”, disse a agência de artistas MLASA em um comunicado publicado em seu site.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nem a data nem a causa da morte foram informadas. Presley era uma “voz poderosa e autêntica no cinema africano” e sua carreira também envolveu o teatro e a televisão, lembrou a MLASA. Em seu filme mais famoso, Chweneyagae interpreta um “tsotsi” — um termo coloquial para um bandido — tentando fazer a coisa certa quando, sem perceber, rouba um veículo com um bebê no banco de trás.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias